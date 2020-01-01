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Назвали незвичні симптоми коронавірусу

Назвали незвичні симптоми коронавірусу
Лікарі назвали три незвичайних симптому коронавірусу. У багатьох країнах, у тому числі Україні, підставою для звернення до лікаря є кашель, ускладнене дихання, лихоманка.

Ці прояви вважається типовими для коронавируса. Однак зі зростанням випадків захворюваності виявляються і інші симптоми, - пише НВ.

Вони менш поширені, тому поява одного з них або навіть декілька не вважається ознакою коронавіруса. Але знати про них все ж варто.

Симптом № 1: Червоні очі

Масштаби поширення Covid-19 в США величезні, тому саме американським лікарям вдалося простежити цікаву особливість. У деяких пацієнтів з підтвердженим коронавірусом спостерігалося почервоніння склери і кон’юнктивіт. На думку Американської Асоціації Офтальмологів, це відбувається через контакт вірусного аерозолю з очима. Відомо, що коронавірус може потрапити в організм людини через слизову оболонку, тому поряд з носінням маски, частим миттям рук і використанням антисептика фахівці рекомендують одягати окуляри тим, хто знаходиться в групі ризику.

ААО зазначає, що цей симптом спостерігається тільки у 1−3% хворих на Covid-19. Однак на нього варто звернути увагу, якщо у людини є хоча б одне з респіраторних проявів коронавируса.

Симптом № 2: Запаморочення

Незважаючи на те, що запаморочення не вважається основною ознакою коронавируса, згадки про нього все ж є. Наприклад, у випадку з 73-річною мешканкою Таїланду. Пацієнт з Житомира, який захворів на Covid-19, розповідав, що відчував запаморочення на початку хвороби.

Запаморочення супроводжує багато вірусних хвороб: грип, ГРЗ, менінгіт, гострий герпес і інші. Але в період пандемії це явище може спостерігатися і у здорових людей, оскільки має в числі інших і психологічні причини: наприклад, стрес через потік негативної інформації, тривога за близьких, недосип, відсутність фізичної активності.

Симптом № 3: Розлад травлення і діарея

Раніше серед пацієнтів з важкою формою Covid-19 вже фіксувалися випадки діареї, нудоти і блювоти. Однак останні дослідження, результати яких опубліковані в Американському журналі гастроентерології, говорять про часті розлади травного тракту у хворих в легкій формі. З 200 пацієнтів клініки Юніон Хоспітал в Ухані майже половина скаржилася на цей симптом. А у 20% він був першим проявом хвороби.

На думку вчених, це відкриття дозволить розширити діагностику, виявивши захворювання у людей, які не мають основних симптомів Covid-19.

Що робити, якщо ви виявили у себе тривожні симптоми?

До проявів коронавіруса відносяться: кашель, підвищена температура тіла, утруднене дихання, біль в легенях, рідше нежить, м’язові болі, озноб.

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Теги: коронавірус, медицина
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