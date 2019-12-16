У волинському виші створили центр духовно-психологічної підтримки





Свою роботу він розпочав сьогодні, 2 квітня, - повідомляє



Створення Центру духовно-психологічної підтримки стало актуальним після запровадження карантинних заходів, пов’язаних із пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.



Ідея створення Центру духовно-психологічної допомоги населенню у стресових умовах належить представникам Лесиного вишу та Волинської єпархії Православної Церкви України.



«Сьогоднішня пандемія – не лише медична, а й, великою мірою, емоційно-психологічна проблема. І чим довша тривалість карантину, тим більше психо-емоційних проблем виникатиме. Наші працівники готові прийти на допомогу всім, хто потребує підтримки», – зазначив ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось.



Декан факультету психології та соціології, кандидат психологічних наук, доцент Тамара Дучимінська пояснила, що сьогодні населення перебуває у нетиповій стресовій ситуації, а паніка від поширення вірусу, посилення карантину, тривале перебування вдома призводять до погіршення загального психоемоційного стану: виникнення негативних емоцій, підвищення рівня стресу тощо.



За словами очільниці факультету психології та соціології, також може порушуватися сон, актуалізуватися страхи, посилитися роздратування, тривожність, підвищитися рівень утоми тощо. Усе це впливає на фізичний стан і настрій, позначається на роботі та стосунках, насамперед у сім’ї.



«Сучасна ситуація формує й особливий запит до психологічної науки і до психологів-практиків, адже не кожен може впоратися з наслідками стресу. Тому, реагуючи на запит суспільства, у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки у співпраці з Волинським єпархіальним управлінням ПЦУ прийнято рішення про створення Центру духовно-психологічної підтримки населення в стресових ситуаціях», – зазначила Тамара Дучимінська.



Усі охочі отримати допомогу психолога чи священника можуть від сьогодні звертатися на гарячу лінію Центру надання духовно-психологічної допомоги населення у стресових ситуаціях.



Телефони «гарячої лінії»:



0969296597, 0508060641 – священник;



0638964616 – психолог;



0992729631 – психолог.



Спеціалісти готові працювати із громадянами у часових проміжках із 10:00 до 13:00 та з 15:00 до 18:00.



Фахівці допоможуть:



- розібратися з причинами деструктивної моделі поведінки, спробувати усунути або, принаймні, зменшити негативні чинники;



- переосмислити, що відбувається, розібратись у собі, знайти причини стресу;



- зрозуміти, що робити, щоб у майбутньому уникати таких реакцій;



- пережити карантин усередині сім’ї, що в сьогоднішній ситуації – непросте завдання; навчитися знаходити можливість ізолюватись у родинному просторі, визначати особистісні межі;



- вчитись бути разом, не втрачаючи себе; правильно побудувати й організувати стосунки з дітьми, зі старшим поколінням.



Усі послуги безкоштовні.

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