На Волині студенти зняли кліп про карантин. ВІДЕО

На Волині студенти із села Луковичі Іваничівського району записали пісню і зняли музичний кліп, закликаючи людей дотримуватися карантину.Відео опублікували в Youtube."Під час карантину можна встигнути все. І спортом зайнятись і мову підтягнути і навіть відео для вас відзняти з дотриманням усіх норм!" - йдеться у підписі під відеороботою.Студенти підкреслюють, що таким чином хотіли підняти людям настрій у такий нелегкий "карантинний" час.