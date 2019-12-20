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На Волині студенти зняли кліп про карантин. ВІДЕО

На Волині студенти зняли кліп про карантин. ВІДЕО
На Волині студенти із села Луковичі Іваничівського району записали пісню і зняли музичний кліп, закликаючи людей дотримуватися карантину.

Відео опублікували в Youtube.

"Під час карантину можна встигнути все. І спортом зайнятись і мову підтягнути і навіть відео для вас відзняти з дотриманням усіх норм!" - йдеться у підписі під відеороботою.

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Студенти підкреслюють, що таким чином хотіли підняти людям настрій у такий нелегкий "карантинний" час.


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Теги: кліп, студенти, Волинь
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