На Волині студенти зняли кліп про карантин. ВІДЕО
Сьогодні, 20:20
На Волині студенти із села Луковичі Іваничівського району записали пісню і зняли музичний кліп, закликаючи людей дотримуватися карантину.
Відео опублікували в Youtube.
"Під час карантину можна встигнути все. І спортом зайнятись і мову підтягнути і навіть відео для вас відзняти з дотриманням усіх норм!" - йдеться у підписі під відеороботою.
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Студенти підкреслюють, що таким чином хотіли підняти людям настрій у такий нелегкий "карантинний" час.
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Відео опублікували в Youtube.
"Під час карантину можна встигнути все. І спортом зайнятись і мову підтягнути і навіть відео для вас відзняти з дотриманням усіх норм!" - йдеться у підписі під відеороботою.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Олександр Положинський написав пісню про коронавірус та карантин
Студенти підкреслюють, що таким чином хотіли підняти людям настрій у такий нелегкий "карантинний" час.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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