вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО

Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО
Благодійний фонд «Патріоти Волині» придбав для Волинської обласної інфекційної лікарні сучасний гематологічний аналізатор японського виробництва Sysmex XN-350.

Сьогодні, 3 квітня, народний депутат, засновник фонду Степан Івахів особисто вручив надсучасну медичну техніку адміністрації лікарні.

Директор Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський подякував Степану Івахіву за обладнання, якого у час пандемії коронавірусу заклад потребує як ніколи.

Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО
Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО


Лікар наголосив, що японський гематологічний аналізатор Sysmex XN-350 суттєво пришвидшить роботу лабораторії і зробить аналіз крові максимально точним, виключивши можливість помилки через людський фактор.

Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО
Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО


«Зважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, яка склалася через загрозу коронавірусу, цей апарат зараз дуже актуальний. Він в рази пришвидшує роботу лабораторії. Ми – інфекційна лікарня, тому зазвичай маємо справу не з плановими, а з ургентними патологіями, тому нам важлива швидкість аналізу і встановлення правильного діагнозу», – зауважив Руслан Морочковський.

Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО


Завідувач клініко-діагностичної лабораторії Анна Ющук розповіла, що лабораторія має 4 відділи, кожен з них нині має суттєве навантаження у зв’язку з епідемією. Донині гематологічні дослідження робили вручну, тепер же, отримавши аналізатор, буде можливість автоматизувати процес. Фахівець додала, що апарат має 59 параметрів, з них 26 – діагностичні і 33 – розрахункові.

Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО
Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО


«Потужність цього апарату – 60 тестів за годину. Тобто аналіз одного хворого тепер можна робити за 1 хвилину, тоді як раніше – за півтори години. До того ж, тепер для дослідження нам треба взяти у пацієнта у 40 разів менше крові. Це дуже актуально для маленьких дітей, новонароджених, а також пацієнтів, які перебувають в реанімації. Це дуже потужний апарат. Сьогодні йому немає рівних на ринку. Ми справді щиро вдячні благодійникам від усього персоналу і від усіх хворих. Дякуємо за небайдужість», - сказала завідувач лабораторії. Вона додала, що донині в області такий апарат мав лише перинатальний центр.

Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО


Народний депутат Степан Івахів, відповідаючи на подяки, наголосив, що він та уся його команда не можуть бути осторонь, коли Україна, зокрема й Волинь потребують допомоги. Тому благодійники спілкуються напряму з адміністраціями медзакладів Волині, запитують у лікарів про нагальні потреби й намагаються забезпечити найбільш необхідним.

Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО


«Ми, волиняни, повинні зрозуміти, що прибульці з Києва нам мало чим допоможуть. Ми маємо згуртуватися, викластися на повну і здолати цю небезпечну загрозу. У мене немає сумніву, що ми це зробимо, бо на Волині багато людей, патріотично налаштованих і готових до дій. Вони допомагають, як можуть», – зауважив Степан Івахів. Він додав, що, насамперед, кожен із нас зараз має піклуватися про лікарів, допомагати їм і молитися за них. Бо вони – на передовій боротьби із коронавірусом.

Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО
Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО
Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО


До слова, вартість аналізатора японського виробництва Sysmex XN-350 – понад пів мільйона гривень.

Додамо також, що фонд «Патріоти Волині» та компанія WOG, одним із власників якої є Степан Івахів, закупили для лікарень Волині чотири апарати штучної вентиляції легень, передали 25 тисяч захисних масок, 20 тисяч спеціальних рукавичок та дезінфектори. Окрім того, WOG виділив нафропродукти для заправки автомобілів швидкої допомоги, яких буде достатньо на 20 тисяч виїздів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Степан Івахів, допомога, інфекційна, аналізатор, Руслан Морочковський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО
Сьогодні, 17:34
Духневич та дівчинка з Гірки Полонки отримали негативні результати тесту на коронавірус
Сьогодні, 17:29
На Рівненщині 17-річний хлопець вбив і підпалив таксиста
Сьогодні, 17:18
Легендарний італійський дизайнер помер від коронавірусу
Сьогодні, 16:47
Директор волинського підприємства відшкодував місцевим бюджетам понад 300 тисяч завданих збитків
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
Керівник Волинської обласної інфекційної лікарні заробляє приблизно 15 тисяч в місяць Керівник Волинської обласної інфекційної лікарні заробляє приблизно 15 тисяч в місяць
01 квітень, 13:10
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
26 березень, 18:11
Волинські лікарні отримали допомогу для боротьби з коронавірусом. ФОТО Волинські лікарні отримали допомогу для боротьби з коронавірусом. ФОТО
19 березень, 15:40
«Волиньгаз» передав обласній інфекційній лікарні медапарат, який рятуватиме важкохворих на COVID-19 «Волиньгаз» передав обласній інфекційній лікарні медапарат, який рятуватиме важкохворих на COVID-19
Сьогодні, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО
Сьогодні, 17:34
 0
Духневич та дівчинка з Гірки Полонки отримали негативні результати тесту на коронавірус
Сьогодні, 17:29
 0
На Рівненщині 17-річний хлопець вбив і підпалив таксиста
Сьогодні, 17:18
 0
Легендарний італійський дизайнер помер від коронавірусу
Сьогодні, 16:47
 0
Директор волинського підприємства відшкодував місцевим бюджетам понад 300 тисяч завданих збитків
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8