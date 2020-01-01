Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО

Благодійний фонд «Патріоти Волині» придбав для Волинської обласної інфекційної лікарні сучасний гематологічний аналізатор японського виробництва Sysmex XN-350.Сьогодні, 3 квітня, народний депутат, засновник фондуособисто вручив надсучасну медичну техніку адміністрації лікарні.Директор Волинської обласної інфекційної лікарніподякував Степану Івахіву за обладнання, якого у час пандемії коронавірусу заклад потребує як ніколи.Лікар наголосив, що японський гематологічний аналізатор Sysmex XN-350 суттєво пришвидшить роботу лабораторії і зробить аналіз крові максимально точним, виключивши можливість помилки через людський фактор.«Зважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, яка склалася через загрозу коронавірусу, цей апарат зараз дуже актуальний. Він в рази пришвидшує роботу лабораторії. Ми – інфекційна лікарня, тому зазвичай маємо справу не з плановими, а з ургентними патологіями, тому нам важлива швидкість аналізу і встановлення правильного діагнозу», – зауважив Руслан Морочковський.Завідувач клініко-діагностичної лабораторіїрозповіла, що лабораторія має 4 відділи, кожен з них нині має суттєве навантаження у зв’язку з епідемією. Донині гематологічні дослідження робили вручну, тепер же, отримавши аналізатор, буде можливість автоматизувати процес. Фахівець додала, що апарат має 59 параметрів, з них 26 – діагностичні і 33 – розрахункові.«Потужність цього апарату – 60 тестів за годину. Тобто аналіз одного хворого тепер можна робити за 1 хвилину, тоді як раніше – за півтори години. До того ж, тепер для дослідження нам треба взяти у пацієнта у 40 разів менше крові. Це дуже актуально для маленьких дітей, новонароджених, а також пацієнтів, які перебувають в реанімації. Це дуже потужний апарат. Сьогодні йому немає рівних на ринку. Ми справді щиро вдячні благодійникам від усього персоналу і від усіх хворих. Дякуємо за небайдужість», - сказала завідувач лабораторії. Вона додала, що донині в області такий апарат мав лише перинатальний центр.Народний депутат Степан Івахів, відповідаючи на подяки, наголосив, що він та уся його команда не можуть бути осторонь, коли Україна, зокрема й Волинь потребують допомоги. Тому благодійники спілкуються напряму з адміністраціями медзакладів Волині, запитують у лікарів про нагальні потреби й намагаються забезпечити найбільш необхідним.«Ми, волиняни, повинні зрозуміти, що прибульці з Києва нам мало чим допоможуть. Ми маємо згуртуватися, викластися на повну і здолати цю небезпечну загрозу. У мене немає сумніву, що ми це зробимо, бо на Волині багато людей, патріотично налаштованих і готових до дій. Вони допомагають, як можуть», – зауважив Степан Івахів. Він додав, що, насамперед, кожен із нас зараз має піклуватися про лікарів, допомагати їм і молитися за них. Бо вони – на передовій боротьби із коронавірусом.До слова, вартість аналізатора японського виробництва Sysmex XN-350 – понад пів мільйона гривень.Додамо також, що фонд «Патріоти Волині» та компанія WOG, одним із власників якої є Степан Івахів, закупили для лікарень Волині чотири апарати штучної вентиляції легень, передали 25 тисяч захисних масок, 20 тисяч спеціальних рукавичок та дезінфектори. Окрім того, WOG, яких буде достатньо на 20 тисяч виїздів.