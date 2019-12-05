Не Волині невідомі у балаклавах втікали від лісової охорони





Погоня тривала близько години. Аж поки рух підозрілого автомобіля таки вдалося заблокувати, - повідомляє пресслужба ВОУЛМГ



Машину із закордонною реєстрацією було виявлено під час патрулювання лісових масивів працівниками державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ». Помітили його при виїзді з урочища Шепель Торчинського лісництва. Коли лісова охорона стала наближатися, невідомі розпочали погоню.



Врешті крадіїв вдалося наздогнати. Двоє чоловіків у балаклавах утекли з місця події, покинувши автомобіль із деревиною дуба.



Нині за фактом тривають слідчі дії. Встановлюється місце самовільної порубки та сума завданих збитків.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лісова охорона на Ківерцівщині сьогодні, 3 квітня ввечері наздогнала автомобіль дубокрадів на єврономерах.Погоня тривала близько години. Аж поки рух підозрілого автомобіля таки вдалося заблокувати, - повідомляє пресслужба ВОУЛМГМашину із закордонною реєстрацією було виявлено під час патрулювання лісових масивів працівниками державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ». Помітили його при виїзді з урочища Шепель Торчинського лісництва. Коли лісова охорона стала наближатися, невідомі розпочали погоню.Врешті крадіїв вдалося наздогнати. Двоє чоловіків у балаклавах утекли з місця події, покинувши автомобіль із деревиною дуба.Нині за фактом тривають слідчі дії. Встановлюється місце самовільної порубки та сума завданих збитків.

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