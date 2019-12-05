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Не Волині невідомі у балаклавах втікали від лісової охорони

Не Волині невідомі у балаклавах втікали від лісової охорони
Лісова охорона на Ківерцівщині сьогодні, 3 квітня ввечері наздогнала автомобіль дубокрадів на єврономерах.

Погоня тривала близько години. Аж поки рух підозрілого автомобіля таки вдалося заблокувати, - повідомляє пресслужба ВОУЛМГ

Машину із закордонною реєстрацією було виявлено під час патрулювання лісових масивів працівниками державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ». Помітили його при виїзді з урочища Шепель Торчинського лісництва. Коли лісова охорона стала наближатися, невідомі розпочали погоню.

Врешті крадіїв вдалося наздогнати. Двоє чоловіків у балаклавах утекли з місця події, покинувши автомобіль із деревиною дуба.

Нині за фактом тривають слідчі дії. Встановлюється місце самовільної порубки та сума завданих збитків.

Не Волині невідомі у балаклавах втікали від лісової охорони

Не Волині невідомі у балаклавах втікали від лісової охорони

Не Волині невідомі у балаклавах втікали від лісової охорони

Не Волині невідомі у балаклавах втікали від лісової охорони

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Теги: крадії, ліс, дуб
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