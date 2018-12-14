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Рибгосп самовільно зайняв майже 200 гектарів землі на Шацьких озерах

Рибгосп самовільно зайняв майже 200 гектарів землі на Шацьких озерах
На Волині виявили та встановили факт самовільного зайняття 198 гектарів земель водного фонду, що розташовані за межами населених пунктів Піщанської сільської ради Шацького району Волинської.

Про це повідомляє Головне управління Держгеокадастру у Волинській області.

Інформують, що водні об’єкти використовувало для ведення рибного господарства ТзОВ «Шацьк-риба».

Наразі справою займаються правоохоронці.

Розмір шкоди заподіяної внаслідок самовільного зайняття вказаної земельної ділянки становить 478 761,16 грн.

У поліції зауважують, що у правопорушенні є ознаки злочину, відповідальність за який передбачена частиною першою статті 197-1 Кримінального кодексу України.

Матеріали передали у прокуратуру.

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Теги: «Шацьк-риба», риба, правопорушення, Шацькі озера
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