Рибгосп самовільно зайняв майже 200 гектарів землі на Шацьких озерах
Сьогодні, 09:45
На Волині виявили та встановили факт самовільного зайняття 198 гектарів земель водного фонду, що розташовані за межами населених пунктів Піщанської сільської ради Шацького району Волинської.
Про це повідомляє Головне управління Держгеокадастру у Волинській області.
Інформують, що водні об’єкти використовувало для ведення рибного господарства ТзОВ «Шацьк-риба».
Наразі справою займаються правоохоронці.
Розмір шкоди заподіяної внаслідок самовільного зайняття вказаної земельної ділянки становить 478 761,16 грн.
У поліції зауважують, що у правопорушенні є ознаки злочину, відповідальність за який передбачена частиною першою статті 197-1 Кримінального кодексу України.
Матеріали передали у прокуратуру.
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Про це повідомляє Головне управління Держгеокадастру у Волинській області.
Інформують, що водні об’єкти використовувало для ведення рибного господарства ТзОВ «Шацьк-риба».
Наразі справою займаються правоохоронці.
Розмір шкоди заподіяної внаслідок самовільного зайняття вказаної земельної ділянки становить 478 761,16 грн.
У поліції зауважують, що у правопорушенні є ознаки злочину, відповідальність за який передбачена частиною першою статті 197-1 Кримінального кодексу України.
Матеріали передали у прокуратуру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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