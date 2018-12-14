Рибгосп самовільно зайняв майже 200 гектарів землі на Шацьких озерах





Про це повідомляє Головне управління Держгеокадастру у Волинській області.



Інформують, що водні об’єкти використовувало для ведення рибного господарства ТзОВ «Шацьк-риба».



Наразі справою займаються правоохоронці.



Розмір шкоди заподіяної внаслідок самовільного зайняття вказаної земельної ділянки становить 478 761,16 грн.



У поліції зауважують, що у правопорушенні є ознаки злочину, відповідальність за який передбачена частиною першою статті 197-1 Кримінального кодексу України.



Матеріали передали у прокуратуру.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині виявили та встановили факт самовільного зайняття 198 гектарів земель водного фонду, що розташовані за межами населених пунктів Піщанської сільської ради Шацького району Волинської.Про це повідомляє Головне управління Держгеокадастру у Волинській області.Інформують, що водні об’єкти використовувало для ведення рибного господарства ТзОВ «Шацьк-риба».Наразі справою займаються правоохоронці.Розмір шкоди заподіяної внаслідок самовільного зайняття вказаної земельної ділянки становить 478 761,16 грн.У поліції зауважують, що у правопорушенні є ознаки злочину, відповідальність за який передбачена частиною першою статті 197-1 Кримінального кодексу України.Матеріали передали у прокуратуру.

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