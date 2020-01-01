У центрі Луцька на магазин «Wine Time» впала велика липа. ФОТО
Сьогодні, 16:42
6 квітня у центрі Луцька поблизу магазину «Wine Time» впала аварійна липа. Дерево зачепило і саму будівлю.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
На фотографіях видно, що дерево впало на стовп із ліхтарем, який і прийняв основний удар на себе. Вікна маркету – не постраждали.
Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк каже, що про інцидент дізнався від ЗМІ, пообіцяв якнайшвидше вислати на місце команду працівників ЖКГ і прибрати дерево.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
На фотографіях видно, що дерево впало на стовп із ліхтарем, який і прийняв основний удар на себе. Вікна маркету – не постраждали.
Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк каже, що про інцидент дізнався від ЗМІ, пообіцяв якнайшвидше вислати на місце команду працівників ЖКГ і прибрати дерево.
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Коментарі 1
Де ті "любителі природи", які верещали проти заміни старих дерев на Л. Українки?
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