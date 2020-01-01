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У центрі Луцька на магазин «Wine Time» впала велика липа. ФОТО

У центрі Луцька на магазин «Wine Time» впала велика липа. ФОТО
6 квітня у центрі Луцька поблизу магазину «Wine Time» впала аварійна липа. Дерево зачепило і саму будівлю.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

На фотографіях видно, що дерево впало на стовп із ліхтарем, який і прийняв основний удар на себе. Вікна маркету – не постраждали.

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк каже, що про інцидент дізнався від ЗМІ, пообіцяв якнайшвидше вислати на місце команду працівників ЖКГ і прибрати дерево.

У центрі Луцька на магазин «Wine Time» впала велика липа. ФОТО
У центрі Луцька на магазин «Wine Time» впала велика липа. ФОТО
У центрі Луцька на магазин «Wine Time» впала велика липа. ФОТО
У центрі Луцька на магазин «Wine Time» впала велика липа. ФОТО
У центрі Луцька на магазин «Wine Time» впала велика липа. ФОТО

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Теги: Луцьк, дерево, впало дерево, липа, центр
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Коментарі 1
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Де ті "любителі природи", які верещали проти заміни старих дерев на Л. Українки?
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