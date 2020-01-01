У центрі Луцька на магазин «Wine Time» впала велика липа. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



На фотографіях видно, що дерево впало на стовп із ліхтарем, який і прийняв основний удар на себе. Вікна маркету – не постраждали.



Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк каже, що про інцидент дізнався від ЗМІ, пообіцяв якнайшвидше вислати на місце команду працівників ЖКГ і прибрати дерево.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 квітня у центрі Луцька поблизу магазину «Wine Time» впала аварійна липа. Дерево зачепило і саму будівлю.Про цеповідомили очевидці.На фотографіях видно, що дерево впало на стовп із ліхтарем, який і прийняв основний удар на себе. Вікна маркету – не постраждали.Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської радикаже, що про інцидент дізнався від ЗМІ, пообіцяв якнайшвидше вислати на місце команду працівників ЖКГ і прибрати дерево.

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