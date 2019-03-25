У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 20:20
У Луцьку на вулиці Глушець, 4, що поблизу зоопарку у центральному парку місця, горить церква.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Пожежа у церкві християн-євангелістів «Благодать» почалася увечері 6 квітня.
Станом на 20:15 на місці події працюють декілька екіпажів рятувальників, поліція, а також медики, які вже надавали допомогу щонайменше одному чоловікові, якого непритомним винесли з приміщення.
Із церкви викидають меблі та інші речі, аби врятувати їх від вогню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Пожежа у церкві християн-євангелістів «Благодать» почалася увечері 6 квітня.
Станом на 20:15 на місці події працюють декілька екіпажів рятувальників, поліція, а також медики, які вже надавали допомогу щонайменше одному чоловікові, якого непритомним винесли з приміщення.
Із церкви викидають меблі та інші речі, аби врятувати їх від вогню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 6
Останні новини
На Волині на коронавірус захворіла дворічна дитина
Сьогодні, 21:10
У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 20:20
Волинь має понад 2,2 мільярда гривень податкових надходжень
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на Благовіщення
Сьогодні, 20:00
Вивіску ще не змінили просто, не Можуть владнати з документами, не всім на руку дали.