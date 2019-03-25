У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО

У Луцьку на вулиці Глушець, 4, що поблизу зоопарку у центральному парку місця, горить церква.Про це з місця події повідомляє кореспондентПожежа у церкві християн-євангелістів «Благодать» почалася увечері 6 квітня.Станом на 20:15 на місці події працюють декілька екіпажів рятувальників, поліція, а також медики, які вже надавали допомогу щонайменше одному чоловікові, якого непритомним винесли з приміщення.Із церкви викидають меблі та інші речі, аби врятувати їх від вогню.