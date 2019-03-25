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У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО

У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО
У Луцьку на вулиці Глушець, 4, що поблизу зоопарку у центральному парку місця, горить церква.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.

Пожежа у церкві християн-євангелістів «Благодать» почалася увечері 6 квітня.

Станом на 20:15 на місці події працюють декілька екіпажів рятувальників, поліція, а також медики, які вже надавали допомогу щонайменше одному чоловікові, якого непритомним винесли з приміщення.
Із церкви викидають меблі та інші речі, аби врятувати їх від вогню.

У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО
У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО
У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО
У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО
У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО
У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО
У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО
У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО
У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО
У Луцьку горить церква, є постраждалі. ФОТО

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Теги: пожежа, парк, Луцьк. церква
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Коментарі 6
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А що для штунд карантину нема
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Церква благодать- ну так вогонь - це ж божа благодать
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А до чого карантин ? Немає значення що горить, це пожар і біда людям,ви вже карантин будете приписувати де треба і де не треба
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А вам тількі пообсирати
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Це ж не церква «Благодать» там збирається, а церква «сіон»
Вивіску ще не змінили просто, не Можуть владнати з документами, не всім на руку дали.
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Вірус не буде розбиратись пожежа чи ні і яка віра! Захисні засоби у цей період треба скрізь застусовувати!
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