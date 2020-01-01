На Волині через спалювання сухої трави згоріло дві дачі. ФОТО





Пожежа сталася у понеділок, 6 квітня у дачному масиві «Марс», що неподалік Володимира-Волинського у напрямку села Верба, - пише



За словами надзвичайників, під час пожежі ніхто не постраждав.



Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Вогонь перейшов на будівлі з сухої трави.



Пожежу гасили вогнеборці з Володимира-Волинського.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дачному масиві на Волині сталася пожежа, внаслідок якої згоріли два дачних будинки.Пожежа сталася у понеділок, 6 квітня у дачному масиві «Марс», що неподалік Володимира-Волинського у напрямку села Верба, - пише БУГ За словами надзвичайників, під час пожежі ніхто не постраждав.Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Вогонь перейшов на будівлі з сухої трави.Пожежу гасили вогнеборці з Володимира-Волинського.

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