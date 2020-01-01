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На Волині через спалювання сухої трави згоріло дві дачі. ФОТО

На Волині через спалювання сухої трави згоріло дві дачі. ФОТО
У дачному масиві на Волині сталася пожежа, внаслідок якої згоріли два дачних будинки.

Пожежа сталася у понеділок, 6 квітня у дачному масиві «Марс», що неподалік Володимира-Волинського у напрямку села Верба, - пише БУГ.

За словами надзвичайників, під час пожежі ніхто не постраждав.

Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Вогонь перейшов на будівлі з сухої трави.

Пожежу гасили вогнеборці з Володимира-Волинського.

На Волині через спалювання сухої трави згоріло дві дачі. ФОТО
На Волині через спалювання сухої трави згоріло дві дачі. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа
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