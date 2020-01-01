На Волині через спалювання сухої трави згоріло дві дачі. ФОТО
Сьогодні, 21:59
У дачному масиві на Волині сталася пожежа, внаслідок якої згоріли два дачних будинки.
Пожежа сталася у понеділок, 6 квітня у дачному масиві «Марс», що неподалік Володимира-Волинського у напрямку села Верба, - пише БУГ.
За словами надзвичайників, під час пожежі ніхто не постраждав.
Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Вогонь перейшов на будівлі з сухої трави.
Пожежу гасили вогнеборці з Володимира-Волинського.
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Пожежа сталася у понеділок, 6 квітня у дачному масиві «Марс», що неподалік Володимира-Волинського у напрямку села Верба, - пише БУГ.
За словами надзвичайників, під час пожежі ніхто не постраждав.
Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Вогонь перейшов на будівлі з сухої трави.
Пожежу гасили вогнеборці з Володимира-Волинського.
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