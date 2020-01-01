вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Унікальне село на Волині ледь не спалили. ФОТО, ВІДЕО

Унікальне село на Волині ледь не спалили. ФОТО, ВІДЕО
На Волині через спалювання сухої трави загорілися поля біля села Сваловичі Любешівського району.

Відео та світлини обгорілих полів опублікував на своїй сторінці у фейсбуці начальник відділу правового забезпечення та управління персоналом Любешівської селищної ради Ігор Корецький.
Унікальне село на Волині ледь не спалили. ФОТО, ВІДЕО
Унікальне село на Волині ледь не спалили. ФОТО, ВІДЕО
Унікальне село на Волині ледь не спалили. ФОТО, ВІДЕО

"Нас не COVID-19 погубить і не паніка спричинена пандемією. Нас погубить ось така безвідповідальність наших громадян!" - йдеться у дописі.

На відео видно, що вогонь "дістався" зовсім близько до будинків. Для ліквідації загоряння викликали пожежників.



Сваловичі - село в Любешівському районі Волинської області. Населення становить 23 осіб та стрімко скорочується.


Біля села розташована найнижча точка Волинської області – в долині р. Прип'ять, біля устя р. Стохід і піднімається на 139 м над рівнем моря. Клімат села — помірно континентальний.


У 2017 році в селі розпочалися зйомки художньої стрічки «Пофарбоване пташеня». Спільне її виробництво здійснюють Україна і Чехія. Разом із зірками Голлівуда акторами фільму стали й жителі Сваловичів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сваловичі, Волинь, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Унікальне село на Волині ледь не спалили. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 23:04
Асоціація футболу Волині підвозить на роботу працівників держустанов та доставляє продукти
Сьогодні, 22:26
На Волині через спалювання сухої трави згоріло дві дачі. ФОТО
Сьогодні, 21:59
На Волині на коронавірус захворіла дворічна дитина
Сьогодні, 21:10
Афіша online подій на карантині: що подивитися та послухати, сидячи вдома
Сьогодні, 20:45
Схожі новини
На Волині через спалювання сухої трави згоріло дві дачі. ФОТО На Волині через спалювання сухої трави згоріло дві дачі. ФОТО
Сьогодні, 21:59
На Волині за минулу добу горіло понад 26 гектарів сухої трави На Волині за минулу добу горіло понад 26 гектарів сухої трави
29 березень, 11:42
За місяць на Волині патрульні отримали 43 виклики про пожежі в екосистемах За місяць на Волині патрульні отримали 43 виклики про пожежі в екосистемах
27 березень, 17:00
Волинянин врятував чоловіка із охопленого полум'ям будинку Волинянин врятував чоловіка із охопленого полум'ям будинку
27 березень, 15:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Унікальне село на Волині ледь не спалили. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 23:04
 0
Асоціація футболу Волині підвозить на роботу працівників держустанов та доставляє продукти
Сьогодні, 22:26
 0
На Волині через спалювання сухої трави згоріло дві дачі. ФОТО
Сьогодні, 21:59
 0
На Волині на коронавірус захворіла дворічна дитина
Сьогодні, 21:10
 0
Афіша online подій на карантині: що подивитися та послухати, сидячи вдома
Сьогодні, 20:45
 0
Медіа
відео
1/8