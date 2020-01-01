Унікальне село на Волині ледь не спалили. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 23:04
На Волині через спалювання сухої трави загорілися поля біля села Сваловичі Любешівського району.
Відео та світлини обгорілих полів опублікував на своїй сторінці у фейсбуці начальник відділу правового забезпечення та управління персоналом Любешівської селищної ради Ігор Корецький.
"Нас не COVID-19 погубить і не паніка спричинена пандемією. Нас погубить ось така безвідповідальність наших громадян!" - йдеться у дописі.
На відео видно, що вогонь "дістався" зовсім близько до будинків. Для ліквідації загоряння викликали пожежників.
Сваловичі - село в Любешівському районі Волинської області. Населення становить 23 осіб та стрімко скорочується.
Біля села розташована найнижча точка Волинської області – в долині р. Прип'ять, біля устя р. Стохід і піднімається на 139 м над рівнем моря. Клімат села — помірно континентальний.
У 2017 році в селі розпочалися зйомки художньої стрічки «Пофарбоване пташеня». Спільне її виробництво здійснюють Україна і Чехія. Разом із зірками Голлівуда акторами фільму стали й жителі Сваловичів.
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Відео та світлини обгорілих полів опублікував на своїй сторінці у фейсбуці начальник відділу правового забезпечення та управління персоналом Любешівської селищної ради Ігор Корецький.
"Нас не COVID-19 погубить і не паніка спричинена пандемією. Нас погубить ось така безвідповідальність наших громадян!" - йдеться у дописі.
На відео видно, що вогонь "дістався" зовсім близько до будинків. Для ліквідації загоряння викликали пожежників.
Сваловичі - село в Любешівському районі Волинської області. Населення становить 23 осіб та стрімко скорочується.
Біля села розташована найнижча точка Волинської області – в долині р. Прип'ять, біля устя р. Стохід і піднімається на 139 м над рівнем моря. Клімат села — помірно континентальний.
У 2017 році в селі розпочалися зйомки художньої стрічки «Пофарбоване пташеня». Спільне її виробництво здійснюють Україна і Чехія. Разом із зірками Голлівуда акторами фільму стали й жителі Сваловичів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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