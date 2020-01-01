Унікальне село на Волині ледь не спалили. ФОТО, ВІДЕО

На Волині через спалювання сухої трави загорілися поля біля села Сваловичі Любешівського району.Відео та світлини обгорілих полів опублікував на своїй сторінці у фейсбуці начальник відділу правового забезпечення та управління персоналом Любешівської селищної ради"Нас не COVID-19 погубить і не паніка спричинена пандемією. Нас погубить ось така безвідповідальність наших громадян!" - йдеться у дописі.На відео видно, що вогонь "дістався" зовсім близько до будинків. Для ліквідації загоряння викликали пожежників.Сваловичі - село в Любешівському районі Волинської області. Населення становить 23 осіб та стрімко скорочується.Біля села розташована найнижча точка Волинської області – в долині р. Прип'ять, біля устя р. Стохід і піднімається на 139 м над рівнем моря. Клімат села — помірно континентальний.У 2017 році в селі розпочалися зйомки художньої стрічки «Пофарбоване пташеня». Спільне її виробництво здійснюють Україна і Чехія. Разом із зірками Голлівуда акторами фільму стали й жителі Сваловичів.