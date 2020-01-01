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Благовіщення Пресвятої Богородиці: головні традиції і заборони цього дня

Благовіщення Пресвятої Богородиці: головні традиції і заборони цього дня
Християни кожного року 7 квітня відзначають велике релігійне свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня Діва Марія дізналася про зачаття і народження нею Ісуса Христа.

7 квітня Діві Марії з’явився Архангел Гавриїл і приніс благу вість про те, що вона стане Матір’ю Божого Сина, - пише 24 канал.

У православному християнстві це одне з 12 найважливіших свят. Символом Благовіщення є білі голуби у синьому небі – як уособлення благої звістки. Також синій вважається кольором Богородиці, тому в цей день священники одягають блакитні ряси.

У цей день є безліч прикмет і заборон. Кажуть, що цього дня земля відпочиває, тому в жодному випадку не можна її торкатися. За повір’ям, в це велике свято птахи навіть не в’ють свої гнізда.

За прикметами, єдина зозуля не святкувала Благовіщення. Вона почала вити гніздо, тож за це її покарав Бог. Дотепер вона немає власного гнізда, а свої яйця підкидає у гнізда інших птахів.

З усіх усюд в це свято виповзають гадюки, змії, вужі та жаби, які спали всю зиму. Тому слід бути особливо обережним і не ходити нікуди в ліс чи заболочені місцевості.

Що можна робити на Благовіщення

Наші бабусі на Благовіщення обкурювали будинок ялівцем, чи іншими травами, аби захистити оселю від злих очей та духів.
У це велике свято треба допомогти бідним людям, які просять милостиню.

Що не можна робити на Благовіщення

На Благовіщення заборонено займатися важкою фізичною роботою.
Не можна в це свято нікому нічого давати з дому, адже разом і з позиченими речима, ви віддасте добробут і достаток.

Ще в давнину на Благовіщення існувала прикмета: "Птах гнізда не в’є, дівчина коси не плете". Це означає, що цього дня заборонені будь-які маніпуляції з волоссям. Його не можна ні стригти, ні фарбувати.


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Теги: Благовіщення, свято, традиції
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