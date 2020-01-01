Благовіщення Пресвятої Богородиці: головні традиції і заборони цього дня





7 квітня Діві Марії з’явився Архангел Гавриїл і приніс благу вість про те, що вона стане Матір’ю Божого Сина, - пише



У православному християнстві це одне з 12 найважливіших свят. Символом Благовіщення є білі голуби у синьому небі – як уособлення благої звістки. Також синій вважається кольором Богородиці, тому в цей день священники одягають блакитні ряси.



У цей день є безліч прикмет і заборон. Кажуть, що цього дня земля відпочиває, тому в жодному випадку не можна її торкатися. За повір’ям, в це велике свято птахи навіть не в’ють свої гнізда.



За прикметами, єдина зозуля не святкувала Благовіщення. Вона почала вити гніздо, тож за це її покарав Бог. Дотепер вона немає власного гнізда, а свої яйця підкидає у гнізда інших птахів.



З усіх усюд в це свято виповзають гадюки, змії, вужі та жаби, які спали всю зиму. Тому слід бути особливо обережним і не ходити нікуди в ліс чи заболочені місцевості.



Що можна робити на Благовіщення



Наші бабусі на Благовіщення обкурювали будинок ялівцем, чи іншими травами, аби захистити оселю від злих очей та духів.

У це велике свято треба допомогти бідним людям, які просять милостиню.



Що не можна робити на Благовіщення



На Благовіщення заборонено займатися важкою фізичною роботою.

Не можна в це свято нікому нічого давати з дому, адже разом і з позиченими речима, ви віддасте добробут і достаток.



Ще в давнину на Благовіщення існувала прикмета: "Птах гнізда не в’є, дівчина коси не плете". Це означає, що цього дня заборонені будь-які маніпуляції з волоссям. Його не можна ні стригти, ні фарбувати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Християни кожного року 7 квітня відзначають велике релігійне свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня Діва Марія дізналася про зачаття і народження нею Ісуса Христа.7 квітня Діві Марії з’явився Архангел Гавриїл і приніс благу вість про те, що вона стане Матір’ю Божого Сина, - пише 24 канал У православному християнстві це одне з 12 найважливіших свят. Символом Благовіщення є білі голуби у синьому небі – як уособлення благої звістки. Також синій вважається кольором Богородиці, тому в цей день священники одягають блакитні ряси.У цей день є безліч прикмет і заборон. Кажуть, що цього дня земля відпочиває, тому в жодному випадку не можна її торкатися. За повір’ям, в це велике свято птахи навіть не в’ють свої гнізда.За прикметами, єдина зозуля не святкувала Благовіщення. Вона почала вити гніздо, тож за це її покарав Бог. Дотепер вона немає власного гнізда, а свої яйця підкидає у гнізда інших птахів.З усіх усюд в це свято виповзають гадюки, змії, вужі та жаби, які спали всю зиму. Тому слід бути особливо обережним і не ходити нікуди в ліс чи заболочені місцевості.Наші бабусі на Благовіщення обкурювали будинок ялівцем, чи іншими травами, аби захистити оселю від злих очей та духів.У це велике свято треба допомогти бідним людям, які просять милостиню.На Благовіщення заборонено займатися важкою фізичною роботою.Не можна в це свято нікому нічого давати з дому, адже разом і з позиченими речима, ви віддасте добробут і достаток.Ще в давнину на Благовіщення існувала прикмета: "Птах гнізда не в’є, дівчина коси не плете". Це означає, що цього дня заборонені будь-які маніпуляції з волоссям. Його не можна ні стригти, ні фарбувати.

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