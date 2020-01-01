Волиняни отримують продуктові набори в рамках всеукраїнської благодійної кампанії. ФОТО

В рамках всеукраїнської кампанії «Європейської Солідарності» активісти сформували 8000 продуктових наборів, аби допомагати людям у найважчі часи.Набір складається із базового комплекту продуктів: крупи, макарони, олія, цукор, консерви, солодощі, а також таблетки парацетамолу. Наразі такі продуктові пакунки розповсюджують всією територією України. Перша партія допомоги відтавчора, 6 квітня, дісталась і до Луцька, – повідомляють в організації.Активісти волинської організації партії «Європейська Солідарність» вирішили поділитися своїми враженнями.член ради волинської організації партії «Європейська Солідарність» розповів, що «Європейська Солідарність» – єдиний центр, який займається збором коштів та укомплектовуванням продуктових наборів і знаходиться він у Києві.«Із 8-ми тисяч сформованих по Україні наборів лише близько тисячі дістались до своїх адресатів, але саме зараз триває активна фаза розповсюдження, тому цифра ця швидко зростає», – зазначив, що загалом кількість заявок на отримання допомоги сягнула близько тридцяти тисяч, саме таких результатів хочуть добитися і організатори «Європейської Солідарності».Механізм надання допомоги реалізовується через сайт, де всі охочі залишають повідомлення про потреби. На основі цих заявок формуються списки адрес, за якими волонтери розвозять пакунки і особисто вручають заявникам. До слова, функціонал сайту передбачає й можливість самостійно допомогти, тому усі небайдужі з легкістю можуть долучитися до доброї справи.- заступник голови волинської організації партії "Європейська Солідарність" каже, що найскладніше в цій ситуації – достукатись до потрібної цільової групи, тобто тих, хто дійсно потребує допомоги.«Продукти на суму 200 гривень – не є чимось надзвичайним, проте безперечно є люди, яким ця допомога критично важлива. Важко зрозуміти із повідомлення на сайті в якому становищі знаходиться людина, тому цілком можливими є зловживання. Під час роздачі намагаємось зорієнтуватись на місці, якщо надто великий будинок, або дуже дорогі двері, детальніше виясняємо ситуацію. Є випадки, коли відмовляємо у допомозі», – каже Сергій Григоренко.Активіст « Європейської Солідарності»повідомив, що наразі у Луцьку зареєстровано 140 заявок, а організація може забезпечити поки тільки 65.«На Волинь загалом приїхало 250 пакунків і це теж трохи менше половини від всіх заявок. Пізніше буде ще допомога і ми сподіваємось, що вистачить всім. Найприємніше в цьому процесі – це щира вдячна реакція людей. І це, мабуть, той випадок, коли не важливий вміст пакунка, просто людям приємно отримувати такі сюрпризи», – розповідає Юрій Моклиця.Член ради волинської організації партії "Європейська Солідарність"зазначає, що із 2014 року не припиняє займатись волонтерством.«Шкода звісно, що на нашу долю випадають такі випробування. З іншого боку, я щасливий , що є хороша нагода показати людям свої кращі сторони. Переконаний, що однаково будуть такі, хто скаже: «О, піаряться!», але я бажаю кожному, хто так скаже чи подумає, попіаритись аналогічно», – говорить активіст.