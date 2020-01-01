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Волиняни отримують продуктові набори в рамках всеукраїнської благодійної кампанії. ФОТО

Волиняни отримують продуктові набори в рамках всеукраїнської благодійної кампанії. ФОТО
В рамках всеукраїнської кампанії «Європейської Солідарності» активісти сформували 8000 продуктових наборів, аби допомагати людям у найважчі часи.

Набір складається із базового комплекту продуктів: крупи, макарони, олія, цукор, консерви, солодощі, а також таблетки парацетамолу. Наразі такі продуктові пакунки розповсюджують всією територією України. Перша партія допомоги від «Європейської Солідарності» та Фонду Петра Порошенка вчора, 6 квітня, дісталась і до Луцька, – повідомляють в організації.

Активісти волинської організації партії «Європейська Солідарність» вирішили поділитися своїми враженнями.

Тарас Яковлев, член ради волинської організації партії «Європейська Солідарність» розповів, що «Європейська Солідарність» – єдиний центр, який займається збором коштів та укомплектовуванням продуктових наборів і знаходиться він у Києві.

Волиняни отримують продуктові набори в рамках всеукраїнської благодійної кампанії. ФОТО


«Із 8-ми тисяч сформованих по Україні наборів лише близько тисячі дістались до своїх адресатів, але саме зараз триває активна фаза розповсюдження, тому цифра ця швидко зростає», – зазначив, що загалом кількість заявок на отримання допомоги сягнула близько тридцяти тисяч, саме таких результатів хочуть добитися і організатори «Європейської Солідарності».

Механізм надання допомоги реалізовується через сайт v2020.org.ua, де всі охочі залишають повідомлення про потреби. На основі цих заявок формуються списки адрес, за якими волонтери розвозять пакунки і особисто вручають заявникам. До слова, функціонал сайту передбачає й можливість самостійно допомогти, тому усі небайдужі з легкістю можуть долучитися до доброї справи.

Волиняни отримують продуктові набори в рамках всеукраїнської благодійної кампанії. ФОТО


Сергій Григоренко - заступник голови волинської організації партії "Європейська Солідарність" каже, що найскладніше в цій ситуації – достукатись до потрібної цільової групи, тобто тих, хто дійсно потребує допомоги.

«Продукти на суму 200 гривень – не є чимось надзвичайним, проте безперечно є люди, яким ця допомога критично важлива. Важко зрозуміти із повідомлення на сайті в якому становищі знаходиться людина, тому цілком можливими є зловживання. Під час роздачі намагаємось зорієнтуватись на місці, якщо надто великий будинок, або дуже дорогі двері, детальніше виясняємо ситуацію. Є випадки, коли відмовляємо у допомозі», – каже Сергій Григоренко.

Активіст « Європейської Солідарності» Юрій Моклиця повідомив, що наразі у Луцьку зареєстровано 140 заявок, а організація може забезпечити поки тільки 65.

«На Волинь загалом приїхало 250 пакунків і це теж трохи менше половини від всіх заявок. Пізніше буде ще допомога і ми сподіваємось, що вистачить всім. Найприємніше в цьому процесі – це щира вдячна реакція людей. І це, мабуть, той випадок, коли не важливий вміст пакунка, просто людям приємно отримувати такі сюрпризи», – розповідає Юрій Моклиця.

Волиняни отримують продуктові набори в рамках всеукраїнської благодійної кампанії. ФОТО


Член ради волинської організації партії "Європейська Солідарність" Олександр Ніколайчук зазначає, що із 2014 року не припиняє займатись волонтерством.

«Шкода звісно, що на нашу долю випадають такі випробування. З іншого боку, я щасливий , що є хороша нагода показати людям свої кращі сторони. Переконаний, що однаково будуть такі, хто скаже: «О, піаряться!», але я бажаю кожному, хто так скаже чи подумає, попіаритись аналогічно», – говорить активіст.

Волиняни отримують продуктові набори в рамках всеукраїнської благодійної кампанії. ФОТО
Волиняни отримують продуктові набори в рамках всеукраїнської благодійної кампанії. ФОТО


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Теги: Європейська солідарність, допомога, благодійність, політична реклама
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