Луцький завод «Укрспирту» виготовляє сировину для антисептиків

Верховна Рада підтримала законопроект, який, зокрема, дозволяє виробляти дезінфікуючий засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів державного підприємства «Укрспирт». Луцький завод цього підприємства за два дні вже відвантажив значну кількість продукції.Як розповів директор Луцького МДП ДП «Укрспирт», раніше підприємство не виготовляло сировину для антисептиків. Але через потребу у засобах для боротьби з коронавірусом законодавець впровадив такі нововведення. Зокрема, 30 березня депутати проголосували за зміни у законодавство, які дозволяють закласти ціну на спирт без акцизу у виробництво дезінфікуючого засобу.«Ми виготовляємо спирт, здійснюємо його денатурацію, згідно з затвердженою процедурою виготовляємо дезінфікуючий засіб, а тоді відвантажуємо його у цистерни для постачання виробникам антисептиків», - пояснив директор Луцького МДП ДП «Укрспирт».Тож лише Луцьке МДП ДП «Укрспирт» за два дні відвантажило виробникам антисептиків 120 тисяч літрів дезінфікуючого засобу. Утім, його виготовляють і інші заводи державного підприємства.Денис Шмаров зауважив, що згідно зі змінами у законодавстві, «Укрспирт» буде здійснювати таку діяльність до 30 квітня включно.