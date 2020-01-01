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У Любомлі в лікарні від пневмонії помер чоловік

У Любомлі в лікарні від пневмонії помер чоловік
У Любомлі в лікарні протестували 70 людей експрес-тестами для виявлення COVID-19.

З них 20 осіб були з підозрою на СОVID-19, 50 осіб прикордонників, які контактували з людьми, котрі повертались із-за кордону, - інформує КНП "Любомльське ТМО Любомльської районної ради".

Станом на 7 квітня у Любомлському ТМО з підозрою на СОVID-19 знаходиться 4 хворих, в яких експрес -тести негативні.

Наразі їх аналізи відправили в Луцьк в лабораторний центр для уточнення діагнозу.

Зазначається, що 5 квітня в стаціонарні відділення лікарні поступив 74-річний чоловік з діагнозом двобічна позагоспітальна пневмонія. Хворого одразу госпіталізували у реанімаційне відділення. На жаль, врятувати його не вдалося: чоловік помер увечері того ж дня.

Дослідження на експрес-тест, який провели в Любомлі, та аналіз на полімеразно-ланцюгову реакцію ( ПЛР-дослідження), яку провели у Луцьку в обласному лабораторному центрі того ж дня, виявився негативним.

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Теги: смерть, пневмонія, Любомль
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