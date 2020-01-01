У Любомлі в лікарні від пневмонії помер чоловік
Сьогодні, 09:32
У Любомлі в лікарні протестували 70 людей експрес-тестами для виявлення COVID-19.
З них 20 осіб були з підозрою на СОVID-19, 50 осіб прикордонників, які контактували з людьми, котрі повертались із-за кордону, - інформує КНП "Любомльське ТМО Любомльської районної ради".
Станом на 7 квітня у Любомлському ТМО з підозрою на СОVID-19 знаходиться 4 хворих, в яких експрес -тести негативні.
Наразі їх аналізи відправили в Луцьк в лабораторний центр для уточнення діагнозу.
Зазначається, що 5 квітня в стаціонарні відділення лікарні поступив 74-річний чоловік з діагнозом двобічна позагоспітальна пневмонія. Хворого одразу госпіталізували у реанімаційне відділення. На жаль, врятувати його не вдалося: чоловік помер увечері того ж дня.
Дослідження на експрес-тест, який провели в Любомлі, та аналіз на полімеразно-ланцюгову реакцію ( ПЛР-дослідження), яку провели у Луцьку в обласному лабораторному центрі того ж дня, виявився негативним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
З них 20 осіб були з підозрою на СОVID-19, 50 осіб прикордонників, які контактували з людьми, котрі повертались із-за кордону, - інформує КНП "Любомльське ТМО Любомльської районної ради".
Станом на 7 квітня у Любомлському ТМО з підозрою на СОVID-19 знаходиться 4 хворих, в яких експрес -тести негативні.
Наразі їх аналізи відправили в Луцьк в лабораторний центр для уточнення діагнозу.
Зазначається, що 5 квітня в стаціонарні відділення лікарні поступив 74-річний чоловік з діагнозом двобічна позагоспітальна пневмонія. Хворого одразу госпіталізували у реанімаційне відділення. На жаль, врятувати його не вдалося: чоловік помер увечері того ж дня.
Дослідження на експрес-тест, який провели в Любомлі, та аналіз на полімеразно-ланцюгову реакцію ( ПЛР-дослідження), яку провели у Луцьку в обласному лабораторному центрі того ж дня, виявився негативним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні 1668 людей захворіли коронавірусом, 52 – померли
Сьогодні, 09:37
У Любомлі в лікарні від пневмонії помер чоловік
Сьогодні, 09:32
У Львові вбили лідера української рок-групи
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 8 квітня
Сьогодні, 09:00