У Любомлі в лікарні від пневмонії помер чоловік

У Любомлі в лікарні протестували 70 людей експрес-тестами для виявлення COVID-19.З них 20 осіб були з підозрою на СОVID-19, 50 осіб прикордонників, які контактували з людьми, котрі повертались із-за кордону, - інформує КНП "Любомльське ТМО Любомльської районної ради".Станом на 7 квітня у Любомлському ТМО з підозрою на СОVID-19 знаходиться 4 хворих, в яких експрес -тести негативні.Наразі їх аналізи відправили в Луцьк в лабораторний центр для уточнення діагнозу.Зазначається, що 5 квітня в стаціонарні відділення лікарні поступив 74-річний чоловік з діагнозом двобічна позагоспітальна пневмонія. Хворого одразу госпіталізували у реанімаційне відділення. На жаль, врятувати його не вдалося: чоловік помер увечері того ж дня.Дослідження на експрес-тест, який провели в Любомлі, та аналіз на полімеразно-ланцюгову реакцію ( ПЛР-дослідження), яку провели у Луцьку в обласному лабораторному центрі того ж дня, виявився негативним.