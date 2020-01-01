У Волинській ОДА розповіли, де лікували Ларису Духневич

У Волинській ОДА відповіли на чутки про те, що очільницю Луцької міської клінічної лікарнілікували від COVID-19 у Києві.Про це йшлося у середу, 8 квітня, під час брифінгу в ОДА.Начальник управління охорони здоров’я ОДАповідомив, що із 36 інфікованих COVID-19 28 лікують амбулаторно, 9 – стаціонарно. У більшості захворілих ознак, притаманних інфекції, немає.Відповів посадовець і на чутки про те, що керівниця Луцької міської клінічної лікарні нібито лікувалася у одному з медзакладів Києва, а не на Волині.«Ні, це неправда. Вона лікувалася тут у нас і нікуди не виїжджала», - сказав він.