Затримали ще одного учасника стрілянини на автомийці у Луцьку
Сьогодні, 16:49
Поліція Волині затримала ще одного з учасників стрілянини на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку – киянина Євгена Зелінського.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо також, що учора, 7 квітня, суддя Луцького міськрайонного суду В’ячеслав Покидюк обрав Зелінському запобіжний захід – тримання під вартою.
Зауважимо, що досудове розслідування у цій справі триває. У розшуку продовжують перебувати двоє учасників стрілянини – Маркарян Артем Арсенович, 23 липня 1989 року народження, житель Запорізької області та Акопян Армен Левонович, 27 травня 1981 року народження, житель Донецької області.
Нагадаємо, 5 листопада 2018 року під час стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо також, що учора, 7 квітня, суддя Луцького міськрайонного суду В’ячеслав Покидюк обрав Зелінському запобіжний захід – тримання під вартою.
Зауважимо, що досудове розслідування у цій справі триває. У розшуку продовжують перебувати двоє учасників стрілянини – Маркарян Артем Арсенович, 23 липня 1989 року народження, житель Запорізької області та Акопян Армен Левонович, 27 травня 1981 року народження, житель Донецької області.
Нагадаємо, 5 листопада 2018 року під час стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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