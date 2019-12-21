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Затримали ще одного учасника стрілянини на автомийці у Луцьку

Затримали ще одного учасника стрілянини на автомийці у Луцьку
Поліція Волині затримала ще одного з учасників стрілянини на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку – киянина Євгена Зелінського.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо також, що учора, 7 квітня, суддя Луцького міськрайонного суду В’ячеслав Покидюк обрав Зелінському запобіжний захід – тримання під вартою.

Зауважимо, що досудове розслідування у цій справі триває. У розшуку продовжують перебувати двоє учасників стріляниниМаркарян Артем Арсенович, 23 липня 1989 року народження, житель Запорізької області та Акопян Армен Левонович, 27 травня 1981 року народження, житель Донецької області.

Нагадаємо, 5 листопада 2018 року під час стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.

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Теги: стрілянина, Луцьк, Набережна
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