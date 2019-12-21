Затримали ще одного учасника стрілянини на автомийці у Луцьку

Євгена Зелінського.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Відомо також, що учора, 7 квітня, суддя Луцького міськрайонного суду В’ячеслав Покидюк обрав Зелінському запобіжний захід – тримання під вартою.



Зауважимо, що досудове розслідування у цій справі триває. У розшуку продовжують перебувати двоє учасників стрілянини – Маркарян Артем Арсенович, 23 липня 1989 року народження, житель Запорізької області та Акопян Армен Левонович, 27 травня 1981 року народження, житель Донецької області.



Нагадаємо,

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