вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Загроза пожежі: у волинські ліси заборонили в'їзд

Загроза пожежі: у волинські ліси заборонили в'їзд
Через підпали сухої трави, на Волині виникла серйозна загроза виникнення масштабних пожеж.

Про це повідомляють у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Часті підпали в екосистемах перетворюється у неконтрольовані пожежі. Поширенню вогню сприяє суха вітряна погода, яка утримується в області тривалий період.

"Враховуючи ситуацію, на виконання рекомендацій Управління ДСНС України у Волинській області та з метою запобігання виникнення пожеж, в’їзд будь-якого виду транспорту в лісові масиви області заборонено", - йдеться у повідомленні лісівників.

Прцівники лісової галузі попереджають, що у суху вітряну погоду причиною масштабної пожежі може стати найменший підпал, а неконтрольований вогонь несе загрозу лісу, будинкам людей.

За останні дні лісівники Волині залучалися до гасіння пожеж в екосистемах десятки разів. З початку весни таких виїздів було близько чотириста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВОУЛМГ, ліс, пожежа, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загроза пожежі: у волинські ліси заборонили в'їзд
Сьогодні, 22:27
На Волині – новий випадок коронавірусу, пацієнт – у важкому стані
Сьогодні, 21:50
У Луцьку запалили луг: вогонь небезпечно наблизився до будинків. ФОТО
Сьогодні, 21:18
Як правильно доглядати за пацієнтом з COVID-19 у домашніх умовах
Сьогодні, 20:55
Експерти розповіли, чому в Україні подорожчав часник, лимони та імбир
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн 100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
31 березень, 16:40
Молодий ліс: волинські лісівники посадили 12 мільйонів сіянців Молодий ліс: волинські лісівники посадили 12 мільйонів сіянців
23 березень, 02:19
На Волині спіймали лісокрада На Волині спіймали лісокрада
14 березень, 02:19
В мисливських угіддях Волині зросла кількість хутрових і парнокопитних тварин В мисливських угіддях Волині зросла кількість хутрових і парнокопитних тварин
11 березень, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загроза пожежі: у волинські ліси заборонили в'їзд
Сьогодні, 22:27
 0
На Волині – новий випадок коронавірусу, пацієнт – у важкому стані
Сьогодні, 21:50
 0
У Луцьку запалили луг: вогонь небезпечно наблизився до будинків. ФОТО
Сьогодні, 21:18
 0
Як правильно доглядати за пацієнтом з COVID-19 у домашніх умовах
Сьогодні, 20:55
 0
Експерти розповіли, чому в Україні подорожчав часник, лимони та імбир
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8