Загроза пожежі: у волинські ліси заборонили в'їзд
Сьогодні, 22:27
Через підпали сухої трави, на Волині виникла серйозна загроза виникнення масштабних пожеж.
Про це повідомляють у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
Часті підпали в екосистемах перетворюється у неконтрольовані пожежі. Поширенню вогню сприяє суха вітряна погода, яка утримується в області тривалий період.
"Враховуючи ситуацію, на виконання рекомендацій Управління ДСНС України у Волинській області та з метою запобігання виникнення пожеж, в’їзд будь-якого виду транспорту в лісові масиви області заборонено", - йдеться у повідомленні лісівників.
Прцівники лісової галузі попереджають, що у суху вітряну погоду причиною масштабної пожежі може стати найменший підпал, а неконтрольований вогонь несе загрозу лісу, будинкам людей.
За останні дні лісівники Волині залучалися до гасіння пожеж в екосистемах десятки разів. З початку весни таких виїздів було близько чотириста.
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Про це повідомляють у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
Часті підпали в екосистемах перетворюється у неконтрольовані пожежі. Поширенню вогню сприяє суха вітряна погода, яка утримується в області тривалий період.
"Враховуючи ситуацію, на виконання рекомендацій Управління ДСНС України у Волинській області та з метою запобігання виникнення пожеж, в’їзд будь-якого виду транспорту в лісові масиви області заборонено", - йдеться у повідомленні лісівників.
Прцівники лісової галузі попереджають, що у суху вітряну погоду причиною масштабної пожежі може стати найменший підпал, а неконтрольований вогонь несе загрозу лісу, будинкам людей.
За останні дні лісівники Волині залучалися до гасіння пожеж в екосистемах десятки разів. З початку весни таких виїздів було близько чотириста.
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