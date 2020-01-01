Загроза пожежі: у волинські ліси заборонили в'їзд

Через підпали сухої трави, на Волині виникла серйозна загроза виникнення масштабних пожеж.Про це повідомляють у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.Часті підпали в екосистемах перетворюється у неконтрольовані пожежі. Поширенню вогню сприяє суха вітряна погода, яка утримується в області тривалий період."Враховуючи ситуацію, на виконання рекомендацій Управління ДСНС України у Волинській області та з метою запобігання виникнення пожеж, в’їзд будь-якого виду транспорту в лісові масиви області заборонено", - йдеться у повідомленні лісівників.Прцівники лісової галузі попереджають, що у суху вітряну погоду причиною масштабної пожежі може стати найменший підпал, а неконтрольований вогонь несе загрозу лісу, будинкам людей.За останні дні лісівники Волині залучалися до гасіння пожеж в екосистемах десятки разів. З початку весни таких виїздів було близько чотириста.