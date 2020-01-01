У Луцьку чоловік в медичній масці пограбував магазин. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
У Луцьку затримали грабіжника в медичній масці.
Користуючись тим, що носіння медичних масок нині – звична справа – зловмисники заходять у заклади торгівлі саме в цих масках, забирають товар і втікають, - інформує прокуратура Волині.
При цьому кожен із них має надію, що його ніколи не ідентифікують та не затримають. Проте поліцейські одразу після вчинення злочину затримали 29-річного раніше судимого лучанина, який увечері 9 квітня на очах у продавчині викрав із каси магазину на вулиці Винниченка майже 5 тисяч гривень.
Йому уже повідомили про підозру у вчиненні грабежу. Прокурори клопотатимуть про обрання чоловікові запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
А злодія, який у аптеці вирвав із рук продавця ліки й утік, розшукують.
Також почастішали факти вчинення злочинів у вечірній час у парку 900-річчя Луцька. Лише вчора увечері, 9 квітня, одного чоловіка там побили, у іншого вкрали сумку з грішми й цінностями на суму 11 тис. грн.
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Користуючись тим, що носіння медичних масок нині – звична справа – зловмисники заходять у заклади торгівлі саме в цих масках, забирають товар і втікають, - інформує прокуратура Волині.
При цьому кожен із них має надію, що його ніколи не ідентифікують та не затримають. Проте поліцейські одразу після вчинення злочину затримали 29-річного раніше судимого лучанина, який увечері 9 квітня на очах у продавчині викрав із каси магазину на вулиці Винниченка майже 5 тисяч гривень.
Йому уже повідомили про підозру у вчиненні грабежу. Прокурори клопотатимуть про обрання чоловікові запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
А злодія, який у аптеці вирвав із рук продавця ліки й утік, розшукують.
Також почастішали факти вчинення злочинів у вечірній час у парку 900-річчя Луцька. Лише вчора увечері, 9 квітня, одного чоловіка там побили, у іншого вкрали сумку з грішми й цінностями на суму 11 тис. грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Продавець смілива,молодець)
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