У Луцьку чоловік в медичній масці пограбував магазин. ВІДЕО

У Луцьку затримали грабіжника в медичній масці.Користуючись тим, що носіння медичних масок нині – звична справа – зловмисники заходять у заклади торгівлі саме в цих масках, забирають товар і втікають, - інформує прокуратура Волині.При цьому кожен із них має надію, що його ніколи не ідентифікують та не затримають. Проте поліцейські одразу після вчинення злочину затримали 29-річного раніше судимого лучанина, який увечері 9 квітня на очах у продавчині викрав із каси магазину на вулиці Винниченка майже 5 тисяч гривень.Йому уже повідомили про підозру у вчиненні грабежу. Прокурори клопотатимуть про обрання чоловікові запобіжного заходу у виді тримання під вартою.А злодія, який у аптеці вирвав із рук продавця ліки й утік, розшукують.Також почастішали факти вчинення злочинів у вечірній час у парку 900-річчя Луцька. Лише вчора увечері, 9 квітня, одного чоловіка там побили, у іншого вкрали сумку з грішми й цінностями на суму 11 тис. грн.