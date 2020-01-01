У волинському виші створюють унікальний збірник творів Лесі Українки

З нагоди 150-річчя з дня народження Лесі Українки в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки готують повне зібрання творів письменниці.Ініціатором проєкту став саме університет. Над підготовкою 14-томника вже працюють близько 30 найкращих дослідників з усієї України (більшість – це науковці нашого університету), - повідомляє відділ зв`язків з громадськістю вишу.За словами одного з керівників проєкту, доктора філологічних наук, який координує загальнонаукову і текстологічну роботу, за цю справу в нашому університеті взялися викладачі факультету філології та журналістики та факультету іноземної філології (Леся Українка залишила потужний перекладацький доробок; спеціалісти з романо-германської філології досліджуватимуть перекладні тексти з французької, німецької, англійської, польськоїКрім того, до підготовки видання залучили працівників інших закладів вищої освіти та академічних установ Львова, Чернівців, Рівного, Житомира, Острога, Києва.«Загалом над проєктом працюють найповажніші науковці, дослідники творчості Лесі Українки. Ми зібрали найоптимальнішу команду для виконання цього проєкту. Фактично кращих людей для цієї роботи немає. Вони зможуть представити твори Лесі Українки для читачів із цілої України», – зазначив Сергій Романов.Як розповів науковець, команда сподівається, що до кінця 2020 року буде видано кілька перших томів, а останні планують показати світу до ювілею Лесі Українки.«2020 року ми хочемо випустити бодай кілька томів. Перш за все тому, що Леся Українка – наша патронеса. Ми повинні зробити це для неї і для себе. Додатковою мотивацією є й 80-річний ювілей, який Університет святкуватиме цьогоріч», – сказав викладач вишу.Карантинні заходи, на які вимушено пішли працівники Університету, не впливають на роботу над збірником, а навіть у чомусь допомагають. Усі члени команди мають доступ до рукописів творів Лесі Українки в електронному форматі. Варто зазначити, що робота над таким масштабним проєктом вимагає багато зусиль. Потрібно спочатку підготувати тексти письменниці, належно їх прокоментувавши та підібравши ілюстративний матеріал, тоді видавництво розробить макет видання, який доведеться ще раз звірити, щоб підготувати якісний продукт. Наразі науковці – на першому етапі: звіряють рукописи і те, що видавалося пізніше, виявляють та вилучають помилки, додають пропуски, бо велику частину матеріалів з радянських видань творів письменниці «вирізано».Повне зібрання творів Лесі Українки – унікальне явище в історії нашого книговидавництва та культури загалом.«За 150 років від народження в нас так і немає повного зібрання творів Лесі Українки. Усі дотеперішні видання були неповними, мали й інші хиби. Приміром, через ідеологічні причини не вповні відображали погляди письменниці на релігію, на національне та мовне питання. Зараз у незалежній країні ми можемо спробувати як належить – упевнено і вільно – прочитати і прокоментувати творчість письменниці», – сказав Сергій Романов.Волинські науковці подали заявку в Міністерство культури та інформаційної політики України і беруть участь у мистецькому конкурсі з розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру на тему: «Виробництво поліграфічної продукції» («Творчість Лесі Українки. Повне академічне зібрання творів Лесі Українки»). У разі перемоги в конкурсі творчий колектив отримає кошти на видання 14-томника.«Ми зібрали хорошу команду, маємо необхідний досвід роботи, зокрема з підготовки та видання творів Лесі Українки, наукові дослідження життя і творчості письменниці, всі необхідні літературно-критичні матеріали, зв’язки з видавництвами, тому високо оцінюємо свої шанси на перемогу», – підсумував Сергій Романов.