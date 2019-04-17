На Волині вбили військового





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Заступник начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області Олександр Лук'янчук підтвердив інформацію і розповів, що смертельна різанина сталася на вулиці Ковельській. Трагедію спричинив конфлікт, що виник між двома чоловіками під час спільного розпиття алкоголю.



На місці події медики констатували смерть 48-річного чоловіка. Загиблий – військовослужбовець-контрактник, лучанин.



Вирішують питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України та затримання підозрюваного в порядку статті 208 КПК України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Володимирі-Волинському сьогодні, 12 квітня, зарізали військовослужбовця.Про цестало відомо з власних джерел.Заступник начальника слідчого управління ГУНП у Волинській областіпідтвердив інформацію і розповів, що смертельна різанина сталася на вулиці Ковельській. Трагедію спричинив конфлікт, що виник між двома чоловіками під час спільного розпиття алкоголю.На місці події медики констатували смерть 48-річного чоловіка. Загиблий – військовослужбовець-контрактник, лучанин.Вирішують питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України та затримання підозрюваного в порядку статті 208 КПК України.

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