На Волині вбили військового
Сьогодні, 19:08
У місті Володимирі-Волинському сьогодні, 12 квітня, зарізали військовослужбовця.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Заступник начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області Олександр Лук'янчук підтвердив інформацію і розповів, що смертельна різанина сталася на вулиці Ковельській. Трагедію спричинив конфлікт, що виник між двома чоловіками під час спільного розпиття алкоголю.
На місці події медики констатували смерть 48-річного чоловіка. Загиблий – військовослужбовець-контрактник, лучанин.
Вирішують питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України та затримання підозрюваного в порядку статті 208 КПК України.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Заступник начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області Олександр Лук'янчук підтвердив інформацію і розповів, що смертельна різанина сталася на вулиці Ковельській. Трагедію спричинив конфлікт, що виник між двома чоловіками під час спільного розпиття алкоголю.
На місці події медики констатували смерть 48-річного чоловіка. Загиблий – військовослужбовець-контрактник, лучанин.
Вирішують питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України та затримання підозрюваного в порядку статті 208 КПК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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