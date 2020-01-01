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Група українців хотіла потайки повернутися до Польщі через ліс

Група українців хотіла потайки повернутися до Польщі через ліс
П’ятеро громадян України намагалися незаконно перетнути польський кордон, а троє співвітчизників допомагали їм зробити це за гроші.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Морського відділу прикордонної служби, громадяни України віком від 21 до 50 років та одна грузинка пробували нелегально повернутися до Польщі з Німеччини.

Трьох українців і грузинку помітили неподалік невеликого села Бук (Поліцький повят). З німецької території вони дісталися туди лісом. На нелегалів чекав водій, українець, який мав відвезти їх вглиб Польщі.

Ще 2-х громадян України спіймали при спробі нелегально перейти кордон в Колбасково. Наступних двох затримали вже в таксі, яким вони їхали до Щецина.

Виявилося, що п’ятеро українців та грузинка заплатили трьом громадянам України, які пообіцяли їм організувати незаконний перетин німецько-польського кордону, по 350 євро. Внаслідок проваленої спроби “організатори” отримали штраф, 7 місяців в'язниці умовно з випробувальним періодом на 2 роки. Натомість їхніх “клієнтів” покарали штрафом, 4 місяцями в'язниці умовно з випробувальним періодом на 2 роки.

Додатково 4-х українців зобов'язали до виїзду з Польщі та покарали забороною на повторний в'їзд протягом 3-х років.

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Теги: прикордоннники, Польща, українці
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