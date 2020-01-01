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У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» стоїть чимало вантажівок

У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» стоїть чимало вантажівок
У чергах перед пунктом пропуску «Ягодин-Дорогуськ» станом на ранок 14-го квітня перебуває 150 вантажівок.

Про це інформує Державна фіскальна служба України.

Нагадаємо, що у зв’язку із тимчасовим закриттям частини пунктів пропуску через державний кордон України та враховуючи збільшення інтенсивності вантажопотоку, на виїзд з митної території України, в міжнародному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» інколи утворюються черги.
У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» стоїть чимало вантажівок

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Теги: черги, кордон, Польща
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