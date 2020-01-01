У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» стоїть чимало вантажівок





Про це інформує Державна фіскальна служба України.



Нагадаємо, що у зв’язку із тимчасовим закриттям частини пунктів пропуску через державний кордон України та враховуючи збільшення інтенсивності вантажопотоку, на виїзд з митної території України, в міжнародному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» інколи утворюються черги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктом пропуску «Ягодин-Дорогуськ» станом на ранок 14-го квітня перебуває 150 вантажівок.Про це інформує Державна фіскальна служба України.Нагадаємо, що у зв’язку із тимчасовим закриттям частини пунктів пропуску через державний кордон України та враховуючи збільшення інтенсивності вантажопотоку, на виїзд з митної території України, в міжнародному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» інколи утворюються черги.

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