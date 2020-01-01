У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» стоїть чимало вантажівок
Сьогодні, 09:45
У чергах перед пунктом пропуску «Ягодин-Дорогуськ» станом на ранок 14-го квітня перебуває 150 вантажівок.
Про це інформує Державна фіскальна служба України.
Нагадаємо, що у зв’язку із тимчасовим закриттям частини пунктів пропуску через державний кордон України та враховуючи збільшення інтенсивності вантажопотоку, на виїзд з митної території України, в міжнародному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» інколи утворюються черги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Державна фіскальна служба України.
Нагадаємо, що у зв’язку із тимчасовим закриттям частини пунктів пропуску через державний кордон України та враховуючи збільшення інтенсивності вантажопотоку, на виїзд з митної території України, в міжнародному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» інколи утворюються черги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині за добу – два випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:10
У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» стоїть чимало вантажівок
Сьогодні, 09:45
Суцільний дим: на Волині вже тиждень борються з пожежею торфу
Сьогодні, 09:43