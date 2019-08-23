Поліцейський з Луцька, якого спіймали на 3 тисячах доларів хабара, звільнився

Юрій Клок, якого спіймали на 3 тисячах доларів хабара, звільнився.



Про це свідчить



Юрій Клок звільнився 28 березня.



Нагадаємо, правоохоронець вимагав та, зрештою, отримав 3 тисячі доларів США хабара за закриття кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння громадянином транспортним засобом марки «Volkswagen Passat»



Як



Крім цього, він нібито обіцяв не вилучати автомобіль.



Як з’ясувалось згодом, громадянин придбав цю автівку законно, однак, продавець магазину заявив, що він її викрав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області, якого спіймали на 3 тисячах доларів хабара, звільнився.Про це свідчить декларація Клока, яку він оприлюднив перед звільненням, а також це Інформаційноиу агенству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Юрій Клок звільнився 28 березня.Нагадаємо, правоохоронець вимагав та, зрештою,за закриття кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння громадянином транспортним засобом марки «Volkswagen Passat»Як повідомлялося раніше, чоловік мав віддати 6 тисяч доларів США поліцейському за непритягнення до відповідальності та невилучення автомобіля.Крім цього, він нібито обіцяв не вилучати автомобіль.Як з’ясувалось згодом, громадянин придбав цю автівку законно, однак, продавець магазину заявив, що він її викрав.

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