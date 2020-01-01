Колишній голова Волиньради хоче очолити Ковельське МТМО
Сьогодні, 17:07
Нинішній заступник начальника управління охорони здоров’я, а у минулому – голова Волинської обласної ради Валентин Вітер бере участь у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання.
Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.
Інформують, що сьогодні відбулось засідання конкурсної комісії на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства Ковельського МТМО. Головувала на ньому секретар міської ради Віра Федосюк.
Члени комісії розглянули заяви кандидатів та додані до них документи. Участь у конкурсі візьмуть два претенденти — Валентин Вітер та головний лікар ковельського пологового будинку Світлана Гаврилюк.
Розглянувши відповідні матеріали, було прийнято рішення заслухати конкурсні кандидатів та провести з ними співбесіду. Вона відбудеться 16 квітня об 11.00 в адміністративному будинку Ковельської міської ради.
Зауважимо, що колектив Ковельського МТМО заявив про підтримку Світлани Гаврилюк.
Нагадаємо, колишній керівник МТМО Олег Самчук очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Дотепер обов'язки виконувала заступник з медичної частини Людмила Івахнюк.
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Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.
Інформують, що сьогодні відбулось засідання конкурсної комісії на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства Ковельського МТМО. Головувала на ньому секретар міської ради Віра Федосюк.
Члени комісії розглянули заяви кандидатів та додані до них документи. Участь у конкурсі візьмуть два претенденти — Валентин Вітер та головний лікар ковельського пологового будинку Світлана Гаврилюк.
Розглянувши відповідні матеріали, було прийнято рішення заслухати конкурсні кандидатів та провести з ними співбесіду. Вона відбудеться 16 квітня об 11.00 в адміністративному будинку Ковельської міської ради.
Зауважимо, що колектив Ковельського МТМО заявив про підтримку Світлани Гаврилюк.
Нагадаємо, колишній керівник МТМО Олег Самчук очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Дотепер обов'язки виконувала заступник з медичної частини Людмила Івахнюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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