Боявся реакції сусідів: на Волині чоловік обманув медиків «швидкої»
Сьогодні, 08:25
Днями у Нововолинську чоловік викликав бригаду екстреної медичної допомоги, а на запитання чергового давав неправдиві відповіді.
Від працівників "швидкої" приховали інформацію про наявність симптомів ГРВІ, які можуть свідчити і про коронавірусну інфекцію. Медики виїхали на виклик, не одягнувши засоби захисту, - передає БУГ.
На місці виявилося, що чоловік має температуру. Не повідомив про них умисно, маючи кілька пояснень: боявся реакції сусідів, якщо до його оселі прийдуть медики у захисті, а також того, що медики взагалі не приїдуть на виклик.
Відомо, що у Нововолинськ на виклики делегують екстреників з Володимира-Волинського.
Ймовірно, нововолинські медики "швидкої" були змушені піти на самоізоляцію.
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Від працівників "швидкої" приховали інформацію про наявність симптомів ГРВІ, які можуть свідчити і про коронавірусну інфекцію. Медики виїхали на виклик, не одягнувши засоби захисту, - передає БУГ.
На місці виявилося, що чоловік має температуру. Не повідомив про них умисно, маючи кілька пояснень: боявся реакції сусідів, якщо до його оселі прийдуть медики у захисті, а також того, що медики взагалі не приїдуть на виклик.
Відомо, що у Нововолинськ на виклики делегують екстреників з Володимира-Волинського.
Ймовірно, нововолинські медики "швидкої" були змушені піти на самоізоляцію.
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