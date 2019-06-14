Боявся реакції сусідів: на Волині чоловік обманув медиків «швидкої»





Від працівників "швидкої" приховали інформацію про наявність симптомів ГРВІ, які можуть свідчити і про коронавірусну інфекцію. Медики виїхали на виклик, не одягнувши засоби захисту, -



На місці виявилося, що чоловік має температуру. Не повідомив про них умисно, маючи кілька пояснень: боявся реакції сусідів, якщо до його оселі прийдуть медики у захисті, а також того, що медики взагалі не приїдуть на виклик.



Відомо, що у Нововолинськ на виклики делегують екстреників з Володимира-Волинського.



Ймовірно, нововолинські медики "швидкої" були змушені піти на самоізоляцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями у Нововолинську чоловік викликав бригаду екстреної медичної допомоги, а на запитання чергового давав неправдиві відповіді.Від працівників "швидкої" приховали інформацію про наявність симптомів ГРВІ, які можуть свідчити і про коронавірусну інфекцію. Медики виїхали на виклик, не одягнувши засоби захисту, - передає БУГ.На місці виявилося, що чоловік має температуру. Не повідомив про них умисно, маючи кілька пояснень: боявся реакції сусідів, якщо до його оселі прийдуть медики у захисті, а також того, що медики взагалі не приїдуть на виклик.Відомо, що у Нововолинськ на виклики делегують екстреників з Володимира-Волинського.Ймовірно, нововолинські медики "швидкої" були змушені піти на самоізоляцію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію