У пасхальну ніч двоє волинян хотіли вчини самогубство

У великодню ніч, 19 квітня, патрульні Волині опрацювали 46 викликів.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області у Facebook.Так, виявили двох нетверезих водіїв, винесли 16 постанов за порушення правил дорожнього руху. Надійшло 2 повідомлення про бійки, 2 – про спробу самогубства та 2 – про порушення тиші. Усі завдання, як завжди, опрацьовували швидко та якісно."Загалом, лучани проявили високу свідомість, більшість з них усе ж дослухались до рекомендацій і залишились удома. Поліцейські спостерігали за дотриманням санітарних норм тими людьми, які відвідували храми", - йдеться у дописі.