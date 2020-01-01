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У ТРЦ «ПортCity» запрацювали деякі магазини і сервіси*

У ТРЦ «ПортCity» запрацювали деякі магазини і сервіси*
З метою максимального забезпечення потреб населення в період карантину, на території ТРЦ «ПортCity» у Луцьку відкрили декілька сервісів та магазинів.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Так, стали доступними:

– зоомагазин ZOO родина (вхід з боку вул. Сухомлинського, 1 поверх трц)
– хімчистка Чисто (вхід з боку вул. Сухомлинського, 1 поверх трц)
– салон мобільного зв’язку Vodafon (вхід з боку пр. Соборності, 1 поверх трц)
– обмінник валют (вхід з боку пр. Соборності, 1 поверх трц)

У ТРЦ «ПортCity» запрацювали деякі магазини і сервіси*
У ТРЦ «ПортCity» запрацювали деякі магазини і сервіси*




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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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