У ТРЦ «ПортCity» запрацювали деякі магазини і сервіси*
Сьогодні, 11:20
З метою максимального забезпечення потреб населення в період карантину, на території ТРЦ «ПортCity» у Луцьку відкрили декілька сервісів та магазинів.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Так, стали доступними:
– зоомагазин ZOO родина (вхід з боку вул. Сухомлинського, 1 поверх трц)
– хімчистка Чисто (вхід з боку вул. Сухомлинського, 1 поверх трц)
– салон мобільного зв’язку Vodafon (вхід з боку пр. Соборності, 1 поверх трц)
– обмінник валют (вхід з боку пр. Соборності, 1 поверх трц)
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
Так, стали доступними:
– зоомагазин ZOO родина (вхід з боку вул. Сухомлинського, 1 поверх трц)
– хімчистка Чисто (вхід з боку вул. Сухомлинського, 1 поверх трц)
– салон мобільного зв’язку Vodafon (вхід з боку пр. Соборності, 1 поверх трц)
– обмінник валют (вхід з боку пр. Соборності, 1 поверх трц)
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