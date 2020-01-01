У ТРЦ «ПортCity» запрацювали деякі магазини і сервіси*





Про це повідомляє пресслужба закладу.



Так, стали доступними:



– зоомагазин ZOO родина (вхід з боку вул. Сухомлинського, 1 поверх трц)

– хімчистка Чисто (вхід з боку вул. Сухомлинського, 1 поверх трц)

– салон мобільного зв’язку Vodafon (вхід з боку пр. Соборності, 1 поверх трц)

– обмінник валют (вхід з боку пр. Соборності, 1 поверх трц)











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З метою максимального забезпечення потреб населення в період карантину, на території ТРЦ «ПортCity» у Луцьку відкрили декілька сервісів та магазинів.Про це повідомляє пресслужба закладу.Так, стали доступними:– зоомагазин ZOO родина (вхід з боку вул. Сухомлинського, 1 поверх трц)– хімчистка Чисто (вхід з боку вул. Сухомлинського, 1 поверх трц)– салон мобільного зв’язку Vodafon (вхід з боку пр. Соборності, 1 поверх трц)– обмінник валют (вхід з боку пр. Соборності, 1 поверх трц)

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