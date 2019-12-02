У Луцьку закрили ірландський паб «Лафройг»
Сьогодні, 10:56
Ірландський паб «Laphroaig» («Лафройг»), що на Київському майдані у Луцьку, закрили.
Про це свідчить повідомлення для відвідувачів, розміщене на дверях закладу.
Ззовні приміщення пабу вже демонтували вивіску. Відомо, що на його місці відкриють інший заклад – ресторан.
Зауважимо, що паб «Лафройг» працював понад 6 років.
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Про це свідчить повідомлення для відвідувачів, розміщене на дверях закладу.
Ззовні приміщення пабу вже демонтували вивіску. Відомо, що на його місці відкриють інший заклад – ресторан.
Зауважимо, що паб «Лафройг» працював понад 6 років.
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Коментарі 2
Це був один з кращих закладів Луцька, кожен раз повертаючись сюди брав кухоль пива. Жаль. Атмосферне було місце. Хтось і не повернеться.
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