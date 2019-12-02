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У Луцьку закрили ірландський паб «Лафройг»

У Луцьку закрили ірландський паб «Лафройг»
Ірландський паб «Laphroaig» («Лафройг»), що на Київському майдані у Луцьку, закрили.

Про це свідчить повідомлення для відвідувачів, розміщене на дверях закладу.

Ззовні приміщення пабу вже демонтували вивіску. Відомо, що на його місці відкриють інший заклад – ресторан.

Зауважимо, що паб «Лафройг» працював понад 6 років.

У Луцьку закрили ірландський паб «Лафройг»
У Луцьку закрили ірландський паб «Лафройг»

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Теги: «Laphroaig», паб, Луцьк, закриття, реаторан
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Коментарі 2
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Це був один з кращих закладів Луцька, кожен раз повертаючись сюди брав кухоль пива. Жаль. Атмосферне було місце. Хтось і не повернеться.
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генделик закрився
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