У Луцьку закрили ірландський паб «Лафройг»





Про це свідчить повідомлення для відвідувачів, розміщене на дверях закладу.



Ззовні приміщення пабу вже демонтували вивіску. Відомо, що на його місці відкриють інший заклад – ресторан.



Зауважимо, що паб «Лафройг» працював понад 6 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ірландський паб «Laphroaig» («Лафройг»), що на Київському майдані у Луцьку, закрили.Про це свідчить повідомлення для відвідувачів, розміщене на дверях закладу.Ззовні приміщення пабу вже демонтували вивіску. Відомо, що на його місці відкриють інший заклад – ресторан.Зауважимо, що паб «Лафройг» працював понад 6 років.

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