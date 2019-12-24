Синоптик розповіла, коли українцям очікувати потепління
Сьогодні, 13:08
В Україні 22-го квітня погода особливо не зміниться. А потепління буде вже з 23 квітня.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, в Україні найближчої ночі очікують +2+5 градусів з локальними заморозками. А завтра вдень, 22 квітня, повітря встигне прогрітися лише до +10+14 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті, до +14+17 градусів.
"У середу Україну черкне атмосферний фронт, тому можливі окремі слабкі дощі на Заході, у центральній частині та на Сході.
Але опади передбачаються настільки слабкими, що можуть замінюватися просто збільшенням хмарності. Південь України будь-яких істотних опадів, навіть хмарності якоїсь серйознішої, уникне - буде сонячно", - йдеться у дописі.
Синоптик також зазначає, що циклон, який прийде до нас у суботу, 25-го квітня, принесе у більшість областей України, окрім Півдня, дощі. А от справжнє тепло "покотиться" до нас із четверга, з 23-го квітня.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, в Україні найближчої ночі очікують +2+5 градусів з локальними заморозками. А завтра вдень, 22 квітня, повітря встигне прогрітися лише до +10+14 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті, до +14+17 градусів.
"У середу Україну черкне атмосферний фронт, тому можливі окремі слабкі дощі на Заході, у центральній частині та на Сході.
Але опади передбачаються настільки слабкими, що можуть замінюватися просто збільшенням хмарності. Південь України будь-яких істотних опадів, навіть хмарності якоїсь серйознішої, уникне - буде сонячно", - йдеться у дописі.
Синоптик також зазначає, що циклон, який прийде до нас у суботу, 25-го квітня, принесе у більшість областей України, окрім Півдня, дощі. А от справжнє тепло "покотиться" до нас із четверга, з 23-го квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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