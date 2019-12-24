Синоптик розповіла, коли українцям очікувати потепління

В Україні 22-го квітня погода особливо не зміниться. А потепління буде вже з 23 квітня.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикЗа її словами, в Україні найближчої ночі очікують +2+5 градусів з локальними заморозками. А завтра вдень, 22 квітня, повітря встигне прогрітися лише до +10+14 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті, до +14+17 градусів."У середу Україну черкне атмосферний фронт, тому можливі окремі слабкі дощі на Заході, у центральній частині та на Сході.Але опади передбачаються настільки слабкими, що можуть замінюватися просто збільшенням хмарності. Південь України будь-яких істотних опадів, навіть хмарності якоїсь серйознішої, уникне - буде сонячно", - йдеться у дописі.Синоптик також зазначає, що циклон, який прийде до нас у суботу, 25-го квітня, принесе у більшість областей України, окрім Півдня, дощі. А от справжнє тепло "покотиться" до нас із четверга, з 23-го квітня.