Головний собор Луцька у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО





Ретрофото на своїй сторінці у Facebook Тетяна Яцечко-Блаженко.



"Ось цікаве фото з Луцька часів Першої світової війни", - йдеться у дописі.



У коментарях до допису Галина Марчук-Футала відзначає, ікона Спаса Нерукотворного, що знаходиться на брамі при вході у кафедральний собор, написана іконописцем Захаром Дублянським, батьком владики Анатолія Дублянського.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, який вигляд мав кафедральний собор Святої Трійці у Луцьку, що розташований на Театральному майдані, у роки Першої світової війни.Ретрофото на своїй сторінці у Facebook розмістила волинська дослідниця"Ось цікаве фото з Луцька часів Першої світової війни", - йдеться у дописі.У коментарях до дописувідзначає, ікона Спаса Нерукотворного, що знаходиться на брамі при вході у кафедральний собор, написана іконописцем, батьком владики

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