Головний собор Луцька у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:40
Показали, який вигляд мав кафедральний собор Святої Трійці у Луцьку, що розташований на Театральному майдані, у роки Першої світової війни.
Ретрофото на своїй сторінці у Facebook розмістила волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Ось цікаве фото з Луцька часів Першої світової війни", - йдеться у дописі.
У коментарях до допису Галина Марчук-Футала відзначає, ікона Спаса Нерукотворного, що знаходиться на брамі при вході у кафедральний собор, написана іконописцем Захаром Дублянським, батьком владики Анатолія Дублянського.
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Ретрофото на своїй сторінці у Facebook розмістила волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Ось цікаве фото з Луцька часів Першої світової війни", - йдеться у дописі.
У коментарях до допису Галина Марчук-Футала відзначає, ікона Спаса Нерукотворного, що знаходиться на брамі при вході у кафедральний собор, написана іконописцем Захаром Дублянським, батьком владики Анатолія Дублянського.
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