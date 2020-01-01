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Головний собор Луцька у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО

Головний собор Луцька у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Показали, який вигляд мав кафедральний собор Святої Трійці у Луцьку, що розташований на Театральному майдані, у роки Першої світової війни.

Ретрофото на своїй сторінці у Facebook розмістила волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Ось цікаве фото з Луцька часів Першої світової війни", - йдеться у дописі.

У коментарях до допису Галина Марчук-Футала відзначає, ікона Спаса Нерукотворного, що знаходиться на брамі при вході у кафедральний собор, написана іконописцем Захаром Дублянським, батьком владики Анатолія Дублянського.

Головний собор Луцька у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, Луцьк, головний собор
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