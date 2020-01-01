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Софі Султан, Еміліан та Марфа: які чудернацькі імена лучани дають своїм малюкам

Софі Султан, Еміліан та Марфа: які чудернацькі імена лучани дають своїм малюкам
Розповіли, якими рідковживаними іменами лучани називали своїх дітей із початку 2020 року.

Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів).

Серед найрідкісніших дівочих імен: Лія, Амелія, Данелія, Естер, Марфа, Камілія, Хава, Єсенія, Ванеса, Даніела, Лукія, Фатіма, Влада, Марічка, Мілена, Олівія, Аріадна, Дана, Зої, Альбіна, Зоя, Айша, Любов, Софі Султан, Антоніна, Ольга, Таїсія.

А серед чоловічих - Ренат, Арей, Емір, Рамір, Аслан, Авенір, Рувим, Алан, Разан, Мурат, Дан, Єфим, Ярема, Адам, Аким, Крістіан, Нестор, Микита, Мануель, Єгор, Антон, Петро, Еміліан, Ельдар, Єгор.

"До вибору імені свого чада потрібно підходити виважено та відповідально, адже ви формуєте її майбутню долю. Тож, нехай ім’я вашого малюка буде своєрідним оберегом!" - йдеться в повідомленні управління юстиції.

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Теги: діти, імена
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Коментарі 1
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Які рідкісні імена - Ольга, Зоя, Петро...
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