Софі Султан, Еміліан та Марфа: які чудернацькі імена лучани дають своїм малюкам





Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів).



Серед найрідкісніших дівочих імен: Лія, Амелія, Данелія, Естер, Марфа, Камілія, Хава, Єсенія, Ванеса, Даніела, Лукія, Фатіма, Влада, Марічка, Мілена, Олівія, Аріадна, Дана, Зої, Альбіна, Зоя, Айша, Любов, Софі Султан, Антоніна, Ольга, Таїсія.



А серед чоловічих - Ренат, Арей, Емір, Рамір, Аслан, Авенір, Рувим, Алан, Разан, Мурат, Дан, Єфим, Ярема, Адам, Аким, Крістіан, Нестор, Микита, Мануель, Єгор, Антон, Петро, Еміліан, Ельдар, Єгор.



"До вибору імені свого чада потрібно підходити виважено та відповідально, адже ви формуєте її майбутню долю. Тож, нехай ім’я вашого малюка буде своєрідним оберегом!" - йдеться в повідомленні управління юстиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, якими рідковживаними іменами лучани називали своїх дітей із початку 2020 року.Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів).Серед найрідкісніших дівочих імен: Лія, Амелія, Данелія, Естер, Марфа, Камілія, Хава, Єсенія, Ванеса, Даніела, Лукія, Фатіма, Влада, Марічка, Мілена, Олівія, Аріадна, Дана, Зої, Альбіна, Зоя, Айша, Любов, Софі Султан, Антоніна, Ольга, Таїсія.А серед чоловічих - Ренат, Арей, Емір, Рамір, Аслан, Авенір, Рувим, Алан, Разан, Мурат, Дан, Єфим, Ярема, Адам, Аким, Крістіан, Нестор, Микита, Мануель, Єгор, Антон, Петро, Еміліан, Ельдар, Єгор."До вибору імені свого чада потрібно підходити виважено та відповідально, адже ви формуєте її майбутню долю. Тож, нехай ім’я вашого малюка буде своєрідним оберегом!" - йдеться в повідомленні управління юстиції.

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