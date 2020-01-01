В Оксфорді вакцину проти коронавірусу почнуть тестувати на людях





Тестування вакцини на людях стартує 23 квітня. На розробку вакцини МОЗ Британії виділив 42,5 млн фунтів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок, - пише



"Вакцина з оксфордського проєкту буде випробувана на людях цього четверга. У довгостроковій перспективі кращий спосіб перемогти коронавірус - це вакцина. Велика Британія знаходиться на передовій глобальних зусиль. Ми вклали більше грошей, ніж будь-яка інша країна в глобальний пошук вакцини. І, незважаючи на зусилля у всьому світі, дві з провідних розробок вакцин відбуваються тут - в Оксфорді і Імперіалі. Обидва ці багатообіцяючих проєкти швидко прогресують, і я сказав провідним вченим, що ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх", - зазначив Метт Хенкок.



Раніше повідомлялося, що у Великій Британії вирішили запустити в масове виробництво потенційну вакцину від коронавірусу, яку розробили вчені Оксфордського університету. Фахівці припускають, що до вересня, коли повинні завершитися клінічні випробування вакцини, випустять близько мільйона доз.

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