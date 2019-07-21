На Кабмін подали до суду через «коронавірусне» закриття кордонів
Сьогодні, 00:15
Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження рішення Кабміну про закриття кордонів.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду.
Йдеться про розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 року №287-р «Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати вказане розпорядження Уряду в частині, що стосується тимчасового закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.
Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 18 травня 2020 року.
Суд розгляне справу 18 травня 2020 року.
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Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду.
Йдеться про розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 року №287-р «Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати вказане розпорядження Уряду в частині, що стосується тимчасового закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.
Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 18 травня 2020 року.
Суд розгляне справу 18 травня 2020 року.
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