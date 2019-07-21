На Кабмін подали до суду через «коронавірусне» закриття кордонів

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження рішення Кабміну про закриття кордонів.Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду.Йдеться про розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 року №287-р «Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати вказане розпорядження Уряду в частині, що стосується тимчасового закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 18 травня 2020 року.Суд розгляне справу 18 травня 2020 року.