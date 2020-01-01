Поминальні дні в Україні перенесли на червень





Про це інформує



"Насамперед, дорогі нам спочилі люди прагнуть духовного, молитовного єднання. Адже радість, яку ми розділяємо з ними у цей день, полягає у Воскресінні Христовому та вірі в наше входження у нове, вічне життя з Христом. Завершується лише тимчасовий земний шлях людини, а її душа продовжує жити, любити і потребувати нашої турботи, пам’яті та любові. Тому і сенс поминальних днів після Великодня полягає не в пікніках на могилах (що можна часто спостерігати і що суперечить духу поминальних днів!), а в посиленій молитві за наших близьких", - наголосили у ПЦУ.



Також зауважують, хоч зараз ми маємо перебувати у своїх оселях, для щирої молитви, яка є найкращим виявом нашої християнської любові, немає жодних перешкод.



"У цю суботу та наступні за нею дні залишайте онлайн-записки з іменами тих, хто дорогий вашому серцю: спочилих батьків, братів і сестер, друзів, коханих. Просіть у Господа прощення гріхів померлих і дарування Царства Небесного всім тим, хто продовжує жити у вічності з Богом", - відзначають священнослужителі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поминальні дні цього року через карантин переносяться на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня).Про це інформує ПЦ У у facebook."Насамперед, дорогі нам спочилі люди прагнуть духовного, молитовного єднання. Адже радість, яку ми розділяємо з ними у цей день, полягає у Воскресінні Христовому та вірі в наше входження у нове, вічне життя з Христом. Завершується лише тимчасовий земний шлях людини, а її душа продовжує жити, любити і потребувати нашої турботи, пам’яті та любові. Тому і сенс поминальних днів після Великодня полягає не в пікніках на могилах (що можна часто спостерігати і що суперечить духу поминальних днів!), а в посиленій молитві за наших близьких", - наголосили у ПЦУ.Також зауважують, хоч зараз ми маємо перебувати у своїх оселях, для щирої молитви, яка є найкращим виявом нашої християнської любові, немає жодних перешкод."У цю суботу та наступні за нею дні залишайте онлайн-записки з іменами тих, хто дорогий вашому серцю: спочилих батьків, братів і сестер, друзів, коханих. Просіть у Господа прощення гріхів померлих і дарування Царства Небесного всім тим, хто продовжує жити у вічності з Богом", - відзначають священнослужителі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію