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Поминальні дні в Україні перенесли на червень

Поминальні дні в Україні перенесли на червень
Поминальні дні цього року через карантин переносяться на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня).

Про це інформує ПЦУ у facebook.

"Насамперед, дорогі нам спочилі люди прагнуть духовного, молитовного єднання. Адже радість, яку ми розділяємо з ними у цей день, полягає у Воскресінні Христовому та вірі в наше входження у нове, вічне життя з Христом. Завершується лише тимчасовий земний шлях людини, а її душа продовжує жити, любити і потребувати нашої турботи, пам’яті та любові. Тому і сенс поминальних днів після Великодня полягає не в пікніках на могилах (що можна часто спостерігати і що суперечить духу поминальних днів!), а в посиленій молитві за наших близьких", - наголосили у ПЦУ.

Також зауважують, хоч зараз ми маємо перебувати у своїх оселях, для щирої молитви, яка є найкращим виявом нашої християнської любові, немає жодних перешкод.

"У цю суботу та наступні за нею дні залишайте онлайн-записки з іменами тих, хто дорогий вашому серцю: спочилих батьків, братів і сестер, друзів, коханих. Просіть у Господа прощення гріхів померлих і дарування Царства Небесного всім тим, хто продовжує жити у вічності з Богом", - відзначають священнослужителі.

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Теги: поминальна, Великдень
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