Звільнився очільник обласного управління охорони здоров'я Ігор Ващенюк
Сьогодні, 15:01
Начальник управління охорони здоров'я Волинськоъ ОДА Ігор Ващенюк учора, 21 квітня, звільнився з посади за згодою сторін.
Факт звільнення Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі облдержадміністрації.
Обов'язки начальника управління охорони здоров'я виконутиме заступник Ващенюка Валерій Руцький.
Зауважимо, що на цій посаді Ігор Ващенюк перебував 15 років.
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Факт звільнення Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі облдержадміністрації.
Обов'язки начальника управління охорони здоров'я виконутиме заступник Ващенюка Валерій Руцький.
Зауважимо, що на цій посаді Ігор Ващенюк перебував 15 років.
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