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Звільнився очільник обласного управління охорони здоров'я Ігор Ващенюк

Звільнився очільник обласного управління охорони здоров'я Ігор Ващенюк
Начальник управління охорони здоров'я Волинськоъ ОДА Ігор Ващенюк учора, 21 квітня, звільнився з посади за згодою сторін.

Факт звільнення Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі облдержадміністрації.

Обов'язки начальника управління охорони здоров'я виконутиме заступник Ващенюка Валерій Руцький.

Зауважимо, що на цій посаді Ігор Ващенюк перебував 15 років.

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Теги: Ігор Ващенюк, звільнення, ОДА, Волинь
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