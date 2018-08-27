Звільнився очільник обласного управління охорони здоров'я Ігор Ващенюк





Факт звільнення Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі облдержадміністрації.



Обов'язки начальника управління охорони здоров'я виконутиме заступник Ващенюка Валерій Руцький.



Зауважимо, що на цій посаді Ігор Ващенюк перебував 15 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник управління охорони здоров'я Волинськоъ ОДА Ігор Ващенюк учора, 21 квітня, звільнився з посади за згодою сторін.Факт звільненняпідтвердили у пресслужбі облдержадміністрації.Обов'язки начальника управління охорони здоров'я виконутиме заступник ВащенюкаЗауважимо, що на цій посаді Ігор Ващенюк перебував 15 років.

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