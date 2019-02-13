Михаїл зізнався, скільки він та інші волинські священники заробляють





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За словами владики Михаїла, у церкві – невелика зарплата, тому заможний священник, на його думку, радше виключення з правила.



«Я не можу сказати, яка середня зарплата у священника Волинської єпархії ПЦУ. Це визначає громада разом із настоятелем. Священники мають отримувати мінімальну зарплату, але це не мінімалка у межах 5 тисяч. Думаю, що сьогодні священник отримує 2-3 тисячі, є й менше – до тисячі гривень, такі господарство ведуть, таксистами працюють, мають додаткову роботу сторожа тощо», - розповів Михаїл.



Митрополит додав, що 80 % священнослужителів не живуть за кошт церкви. Михаїл зізнався, що він не належить до цієї статистичної цифри і від церкви отримує мінімальну заробітну плату.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розповів про заробітну плату священнослужителів.Про це йдеться у програмі «АпоговориТИ».За словами владики Михаїла, у церкві – невелика зарплата, тому заможний священник, на його думку, радше виключення з правила.«Я не можу сказати, яка середня зарплата у священника Волинської єпархії ПЦУ. Це визначає громада разом із настоятелем. Священники мають отримувати мінімальну зарплату, але це не мінімалка у межах 5 тисяч. Думаю, що сьогодні священник отримує 2-3 тисячі, є й менше – до тисячі гривень, такі господарство ведуть, таксистами працюють, мають додаткову роботу сторожа тощо», - розповів Михаїл.Митрополит додав, що 80 % священнослужителів не живуть за кошт церкви. Михаїл зізнався, що він не належить до цієї статистичної цифри і від церкви отримує мінімальну заробітну плату.

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