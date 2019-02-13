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Михаїл зізнався, скільки він та інші волинські священники заробляють

Михаїл зізнався, скільки він та інші волинські священники заробляють
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розповів про заробітну плату священнослужителів.

Про це йдеться у програмі «АпоговориТИ».

За словами владики Михаїла, у церкві – невелика зарплата, тому заможний священник, на його думку, радше виключення з правила.

«Я не можу сказати, яка середня зарплата у священника Волинської єпархії ПЦУ. Це визначає громада разом із настоятелем. Священники мають отримувати мінімальну зарплату, але це не мінімалка у межах 5 тисяч. Думаю, що сьогодні священник отримує 2-3 тисячі, є й менше – до тисячі гривень, такі господарство ведуть, таксистами працюють, мають додаткову роботу сторожа тощо», - розповів Михаїл.

Митрополит додав, що 80 % священнослужителів не живуть за кошт церкви. Михаїл зізнався, що він не належить до цієї статистичної цифри і від церкви отримує мінімальну заробітну плату.

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Теги: митрополит, Михаїл, зарплата
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Коментарі 5
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дааааа даааа даааа, повінчатись 300-500 грн, похрестити дитину так само коштує, посвятити шамину, квартиру теж пару грн. Для чого цей цирк..
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Релігія - це просто бізнес.
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а брехати -гріх
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Бедовые однако.....мы мусим верить.....ржу-нимагу
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сльоза скотилася по щоці! Злиденний пастух ...
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