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Відомий блогер з Волині став «учнем» у «Всеукраїнській школі онлайн»

Відомий блогер з Волині став «учнем» у «Всеукраїнській школі онлайн»
Відомий в Україні блогер Олександр Барабошко, який є уродженцем Волині, долучився до реалізації проєкту «Всеукраїнська школа онлайн».

Про це блогер написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Олександр Барабошко взяв участь у записі уроку географії для учнів 8 класу. Там він разом із Ніною Радзієвською виконували роль учнів.

"Мені сподобалось. Походив по школі, там в кожному класі виробництво контенту з різних предметів. Навіть не думав, що проект настільки масштабний. Я давно вже думав над тим, що дистриб’юція навчального контенту має бути в більш достпуних для сучаних дітей формах. Ось перші кроки. Хотів би щоб і після карантину подібні проекти продовужувались покращуючи при цьому якість навчальних матеріалів", - йдеться у дописі.

Довідка:

Олександр Барабошко - відомий під псевдонімом Крус або Krus, народився 24 лютого 1990 року у селі Крухиничі Локачинського району. Чоловік — відомий український блогер, громадський діяч та активіст. Екс-радник міністра інформаційної політики, перший зі стримерів Євромайдану.

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Теги: Волинь, Олександр Барабошко
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