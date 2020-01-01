Відома ведуча очолила Нацраду з питань телебачення і радіомовлення





Про це йдеться на сайті Нацради.



Так, головою Національної ради обрали Ольгу Герасим’юк. Першим заступником голови став Валентин Коваль, а заступником голови – Олег Черниш. Юрія Зіневича обрали відповідальним секретарем Національної ради.



Як відомо, Ольга Герасим’юк була першим заступником голови Національної ради.

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