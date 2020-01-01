Відома ведуча очолила Нацраду з питань телебачення і радіомовлення
22 квітень, 23:36
На засіданні Національної ради з питанб телебачення та радіомовлення обрали керівний склад регуляторного органу.
Про це йдеться на сайті Нацради.
Так, головою Національної ради обрали Ольгу Герасим’юк. Першим заступником голови став Валентин Коваль, а заступником голови – Олег Черниш. Юрія Зіневича обрали відповідальним секретарем Національної ради.
Як відомо, Ольга Герасим’юк була першим заступником голови Національної ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Нацради.
Так, головою Національної ради обрали Ольгу Герасим’юк. Першим заступником голови став Валентин Коваль, а заступником голови – Олег Черниш. Юрія Зіневича обрали відповідальним секретарем Національної ради.
Як відомо, Ольга Герасим’юк була першим заступником голови Національної ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Укроборонпром ліквідують
Сьогодні, 00:14
23 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відома ведуча очолила Нацраду з питань телебачення і радіомовлення
22 квітень, 23:36
Волиняни ймовірно підхопили COVID-19 у Києво-Печерській лаврі, - ЗМІ
22 квітень, 22:42
Відомий блогер з Волині став «учнем» у «Всеукраїнській школі онлайн»
22 квітень, 22:09