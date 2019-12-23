Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Сьогодні, 11:31
У Луцьку нові тролейбуси вийдуть на маршрути орієнтовно із вересня 2020 року.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад.
За його словами, передбачили поетапну передачу тролейбусів партіями по шість одиниць. Тож першу партію планують отримати у вересні. В цілому тролейбусний автопарк Луцька отримає 29 нових і сучасних низькопідлогових 12-метрових тролейбусів. Кожен із них буде обладнано кондиціонерами, usb-портами для заряджання мобільних пристроїв.
Як зазначає Григорій Недопад, нові тролейбуси – тихі, екологічні й економічно вигідні і вони споживатимуть удвічі менше електроенергії. Тролейбуси матимуть оригінальний дизайн і маркування, що по стилю відповідатимуть Луцьку.
27 квітня відбудеться остаточне підписання контракту із підприємством ДП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК «Богдан Моторс», яке визнане переможцем тендеру на постачання нових тролейбусів.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад.
За його словами, передбачили поетапну передачу тролейбусів партіями по шість одиниць. Тож першу партію планують отримати у вересні. В цілому тролейбусний автопарк Луцька отримає 29 нових і сучасних низькопідлогових 12-метрових тролейбусів. Кожен із них буде обладнано кондиціонерами, usb-портами для заряджання мобільних пристроїв.
Як зазначає Григорій Недопад, нові тролейбуси – тихі, екологічні й економічно вигідні і вони споживатимуть удвічі менше електроенергії. Тролейбуси матимуть оригінальний дизайн і маркування, що по стилю відповідатимуть Луцьку.
27 квітня відбудеться остаточне підписання контракту із підприємством ДП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК «Богдан Моторс», яке визнане переможцем тендеру на постачання нових тролейбусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
https://www.volynnews.com/news/society/za-tsinu-1-troleybusa-vid-bohdanu-mozhna-kupyty-10-zi-shveytsariyi-ihor-polishchuk/
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