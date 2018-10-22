вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Чекаємо серйозного напливу пацієнтів», – головний лікар Волинського обласного наркодиспансеру

«Чекаємо серйозного напливу пацієнтів», – головний лікар Волинського обласного наркодиспансеру
У Волинському обласного наркологічному диспансері наразі – менше пацієнтів, ніж зазвичай. Утім, переконують у медзакладі, не тому, що менше людей, що страждають від алко- та наркозалежності, а лише тому, що через відсутність громадського транспорту пацієнтів не можуть привезти до закладу.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів головний лікар Волинського обласного наркодиспенсеру Ігор Шкаровецький.

За його словами, наразі на стаціонарному лікуванні у закладі – 50 пацієнтів. Йдеться про ургентні випадки: запійні стани, гострі інтоксикації тощо.

«Хто може добратися своїм транспортом, ті приїжджають. Решта – чекають. Люди з віддалених районів дзвонять, кажуть, що не можуть собі дозволити найняти машину, щоб привезти хворого. Але телефонують і цікавляться дуже багато людей», – розповідає головний лікар.

За його словами, для пацієнтів наркодиспансер та й для багатьох людей, які ними раніше не були, карантин не мине безслідно: «Після того, як відновлять громадський транспорт, чекаємо серйозного загострення і серйозного напливу пацієнтів, бо люди сидять без роботи. Повернулися заробітчани, значна частина яких – теж наші пацієнти і які активно почали пропивати гроші». Лікар додає, що наразі заклад здійснює закупки медикаментів, оскільки готується до прийому збільшеної кількості пацієнтів.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Наші пацієнти на вулиці з нами не вітаються»: як у луцькому наркодиспансері лікують алкоголіків та наркоманів

Ігор Шкаровецький зауважує, що карантинні заходи у наркодиспансері жорсткі.

«Зараз – жодних відвідувань. Вхід для працівників лише засобах захисту. Персонал повністю забезпечений необхідним. Вчора отримали від обласної лікарні дизрозчини, антисептики, інші засоби. Хоча, на щастя, жодного випадку коронавірусу ні серед пацієнтів, ні серед медпрацівників не маємо», – резюмує очільник наркодиспансеру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: алкоголізм, наркоманія, Ігор Шкаровецький, Луцьк, Волинь, наркодиспансер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив будівельної компанії «ЛДБК» Колектив
будівельної
компанії
«ЛДБК» вітає волинян з Великодніми святами
Останні новини
«Чекаємо серйозного напливу пацієнтів», – головний лікар Волинського обласного наркодиспансеру
Сьогодні, 12:46
Оштрафували волинянина, який обматюкав дружину
Сьогодні, 12:32
Новий антирекорд кількості хворих на COVID-19 пов'язаний з порушенням карантину на Великдень, – МОЗ
Сьогодні, 12:08
«Важливо у житті навчитися казати «ні», – луцький психолог про один із секретів щастя
Сьогодні, 12:01
Хотіли дешево купити талони на пальне: двох волинян «нагріли» шахраї
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
Мільйонери, професори та вчорашні «зеки»: кого лікують у луцькому наркодиспансері Мільйонери, професори та вчорашні «зеки»: кого лікують у луцькому наркодиспансері
22 жовтень, 2018, 18:00
Заробітчанство – одна з основних причин алкоголізму на Волині Заробітчанство – одна з основних причин алкоголізму на Волині
22 жовтень, 2018, 12:40
Волинь - серед лідерів за кількістю алкозалежних. ІНФОГРАФІКА Волинь - серед лідерів за кількістю алкозалежних. ІНФОГРАФІКА
15 липень, 2016, 14:53
23 квітня на Волині: гортаючи календар 23 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Чекаємо серйозного напливу пацієнтів», – головний лікар Волинського обласного наркодиспансеру
Сьогодні, 12:46
 0
Оштрафували волинянина, який обматюкав дружину
Сьогодні, 12:32
 0
Новий антирекорд кількості хворих на COVID-19 пов'язаний з порушенням карантину на Великдень, – МОЗ
Сьогодні, 12:08
 0
«Важливо у житті навчитися казати «ні», – луцький психолог про один із секретів щастя
Сьогодні, 12:01
 0
Хотіли дешево купити талони на пальне: двох волинян «нагріли» шахраї
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8