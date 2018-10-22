«Чекаємо серйозного напливу пацієнтів», – головний лікар Волинського обласного наркодиспансеру

У Волинському обласного наркологічному диспансері наразі – менше пацієнтів, ніж зазвичай. Утім, переконують у медзакладі, не тому, що менше людей, що страждають від алко- та наркозалежності, а лише тому, що через відсутність громадського транспорту пацієнтів не можуть привезти до закладу.Про це у коментарірозповів головний лікар Волинського обласного наркодиспенсеруЗа його словами, наразі на стаціонарному лікуванні у закладі – 50 пацієнтів. Йдеться про ургентні випадки: запійні стани, гострі інтоксикації тощо.«Хто може добратися своїм транспортом, ті приїжджають. Решта – чекають. Люди з віддалених районів дзвонять, кажуть, що не можуть собі дозволити найняти машину, щоб привезти хворого. Але телефонують і цікавляться дуже багато людей», – розповідає головний лікар.За його словами, для пацієнтів наркодиспансер та й для багатьох людей, які ними раніше не були, карантин не мине безслідно: «Після того, як відновлять громадський транспорт, чекаємо серйозного загострення і серйозного напливу пацієнтів, бо люди сидять без роботи. Повернулися заробітчани, значна частина яких – теж наші пацієнти і які активно почали пропивати гроші». Лікар додає, що наразі заклад здійснює закупки медикаментів, оскільки готується до прийому збільшеної кількості пацієнтів.Ігор Шкаровецький зауважує, що карантинні заходи у наркодиспансері жорсткі.«Зараз – жодних відвідувань. Вхід для працівників лише засобах захисту. Персонал повністю забезпечений необхідним. Вчора отримали від обласної лікарні дизрозчини, антисептики, інші засоби. Хоча, на щастя, жодного випадку коронавірусу ні серед пацієнтів, ні серед медпрацівників не маємо», – резюмує очільник наркодиспансеру.