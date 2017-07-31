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Продали дитину як товар: у пологовому будинку Хмельницького викрили схему торгівлі людьми

Продали дитину як товар: у пологовому будинку Хмельницького викрили схему торгівлі людьми
У Хмельницькому лікарку перинатального центру та двох її пацієнток підозрюють у торгівлі людьми.

Про це інформує ГУНП у Хмельницькій області.

Зазначається, що восени минулого року у Хмельницькому перинатальному центрі 25-річна жителька Кіровоградської області народила здорову дівчинку. Проте народжувала вона під чужими анкетними даними, які належали іншій жінці. Остання в обхід чинного законодавства мала забрати новонародженого малюка, який згідно підроблених документів був записаний у медзакладі вже як її дитина.

Організатором цієї схеми виступила заступниця головного лікаря перинатального центру, яка користуючись своїм службовим становищем, підробила низку документів, що стосувалися вагітності та пологів.

У рамках досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій та експертиз. Наразі усім трьом жінкам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (через ст. 15) Кримінального кодексу України — замах на торгівлю людьми. Крім того, лікарці доведеться відповідати ще за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) ККУ, а двом іншим жінкам — за ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ. Наразі слідчі дії тривають.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.



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Теги: дитина, торгівля, пологовий, Хмельницький
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