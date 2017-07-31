Продали дитину як товар: у пологовому будинку Хмельницького викрили схему торгівлі людьми

У Хмельницькому лікарку перинатального центру та двох її пацієнток підозрюють у торгівлі людьми.Про це інформує ГУНП у Хмельницькій області.Зазначається, що восени минулого року у Хмельницькому перинатальному центрі 25-річна жителька Кіровоградської області народила здорову дівчинку. Проте народжувала вона під чужими анкетними даними, які належали іншій жінці. Остання в обхід чинного законодавства мала забрати новонародженого малюка, який згідно підроблених документів був записаний у медзакладі вже як її дитина.Організатором цієї схеми виступила заступниця головного лікаря перинатального центру, яка користуючись своїм службовим становищем, підробила низку документів, що стосувалися вагітності та пологів.У рамках досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій та експертиз. Наразі усім трьом жінкам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (через ст. 15) Кримінального кодексу України — замах на торгівлю людьми. Крім того, лікарці доведеться відповідати ще за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) ККУ, а двом іншим жінкам — за ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ. Наразі слідчі дії тривають.Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.