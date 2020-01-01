У Луцьку чоловік виїжджав із заправки і «влетів» у люк на 50 тисяч гривень. ФОТО

У Луцьку чоловік, виїжджаючи із заправки на Набережній, 6, натрапив на несправний люк і пошкодив машину, ремонт якої обійдеться щонайменше у 50 тисяч гривень.Про ситуацію, що трапилася ввечері 22 квітня, власник автівкирозповів у коментаріЧоловік розповідає, що після 21 години виїжджав на своєму «Ford Flex» від міської ради на вулицю Набережну через заправку «ANP». Каже, їхав нешвидко, до того ж, на місці поруч стояли патрульні. Проїжджаючи заправку наїхав на несправний люк, який і вдарив йому автомобіль.«Як потім вже побачив, то на кришці люка мало б бути 4 «вушка», було всього 2, сам колодязь – також тріснутий. Коли авто заїхало, то люк піднявся і вдарив мені об машину», – розповідає Павло Ковальчук.Зазначив, що за попередньою оцінкою експертів, ремонт пошкоджень на його «Ford Flex» обійдеться щонайменше у 50 тисяч гривень.На місці пригоди чоловік відразу зателефонував у «Луцькводоканал», адже припускав, що люк – їхній. Працівники установи прибули на заправку, однак з’ясувалося, що він належить «Луцькпецкомунтрансу».«У «Луцькспецкомкнтрансі» мені сказали, що вони не мають службового авто і приїхати не можуть. Розмовляв спочатку із диспетчером, потім із майстром. Наступного дня, коли їхав повз, то бачив, що вже щось ремонтують, вирішив зупинитися, то були працівники того самого «Луцькспецкомунтрансу». Вони мені сказали, що люк знаходиться не у їхній власності, вони його лише обслуговують за договором із заправкою», – розповідає Павло Ковальчук., який працює у «Луцькспецкомунтрансі» шляховим майстром, каже, що і справді отримав повідомлення про несправність люка та підтвердив, що він знаходиться лише під їхнім обслуговуванням за умовою договору із заправкою «ANP».«Від них не надходило жодного повідомлення про несправність, а ми ж не можемо щодня їздити на всі об’єкти. Відразу, як отримали повідомлення, то приїхали і замінили несправний люк», – говорить майстер Валерій.Зв'язатися із працівниками і керівництвом заправки – не вдалося, Павло Ковальчук каже, що шукатиме винних у цій ситуації через суд, адже несправний люк міг би призвести до набагато серйозніших наслідків, коли постраждало б не тільки авто.