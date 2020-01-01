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У Луцьку на Рівненській – аварія. ФОТО

У Луцьку на Рівненській – аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській трапилась аварія за участі легковика Nissan та буса Renault.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталась 23 квітня приблизно о 17:30 на вулиці Рівненській неподалік заправки "ANP".

Автівки отримали механічні пошкодження. Про постраждалих наразі нічого не відомо.

На місці події правоохоронці, які з’ясують усі обставини аварії.

У Луцьку на Рівненській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Рівненській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Рівненській – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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