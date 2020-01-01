У Луцьку на Рівненській – аварія. ФОТО
Сьогодні, 17:53
У Луцьку на вулиці Рівненській трапилась аварія за участі легковика Nissan та буса Renault.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталась 23 квітня приблизно о 17:30 на вулиці Рівненській неподалік заправки "ANP".
Автівки отримали механічні пошкодження. Про постраждалих наразі нічого не відомо.
На місці події правоохоронці, які з’ясують усі обставини аварії.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталась 23 квітня приблизно о 17:30 на вулиці Рівненській неподалік заправки "ANP".
Автівки отримали механічні пошкодження. Про постраждалих наразі нічого не відомо.
На місці події правоохоронці, які з’ясують усі обставини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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