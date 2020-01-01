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У Луцьку серед вулиці знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом

У Луцьку серед вулиці знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом
У Луцьку на вулиці Теремнівській виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням горла.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо, що тіло чоловіка знайшли сьогодні, 24 квітня, у передобідню пору неподалік кафе-бару «Старий полковник».

На місці події станом на 13.05 працює поліція.

Деталі – згодом.

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Теги: тіло, загибель, Луцьк, Теремнівська
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