У Луцьку серед вулиці знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Відомо, що тіло чоловіка знайшли сьогодні, 24 квітня, у передобідню пору неподалік кафе-бару «Старий полковник».



На місці події станом на 13.05 працює поліція.



Деталі – згодом.



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