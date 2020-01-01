У Луцьку серед вулиці знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом
Сьогодні, 13:08
У Луцьку на вулиці Теремнівській виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням горла.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що тіло чоловіка знайшли сьогодні, 24 квітня, у передобідню пору неподалік кафе-бару «Старий полковник».
На місці події станом на 13.05 працює поліція.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що тіло чоловіка знайшли сьогодні, 24 квітня, у передобідню пору неподалік кафе-бару «Старий полковник».
На місці події станом на 13.05 працює поліція.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку серед вулиці знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом
Сьогодні, 13:08
Нові захворілі на коронавірус у Ківерцівському районі контактували з поліцейськими із COVID-19
Сьогодні, 13:01
Від коронавірусу помер ще один волинянин
Сьогодні, 12:38
У Нововолинську жінка одужала від коронавірусу
Сьогодні, 12:37
В Україну завтра, 25 квітня, прийде циклон з дощами та грозами
Сьогодні, 12:27