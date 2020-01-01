Чоловік, якого знайшли з перерізаним горлом на Теремнівській, – з Любешівського району: деталі трагедії
Сьогодні, 15:37
Чоловік, тіло якого знайшли на вулиці Теремнівській у Луцьку, – 35-річний житель Любешівського району.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Натомість із власних джерел у правоохоронних органах виданню відомо, що у чоловіка не лише перерізане горло, але й наявні ножові поранення грудної клітки.
За попередньою інформацією, його тіло знайшли під вікном квартири, яку він орендував. Одна з версій трагедії – те, що чоловік наніс собі ушкодження й викинувся з вікна.
У поліції ж повідомляють, що наразі вирішують питання про внесення відомостей про трагедію за частиною 1 статті 115. Йдеться про умисне вбивство.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Натомість із власних джерел у правоохоронних органах виданню відомо, що у чоловіка не лише перерізане горло, але й наявні ножові поранення грудної клітки.
За попередньою інформацією, його тіло знайшли під вікном квартири, яку він орендував. Одна з версій трагедії – те, що чоловік наніс собі ушкодження й викинувся з вікна.
У поліції ж повідомляють, що наразі вирішують питання про внесення відомостей про трагедію за частиною 1 статті 115. Йдеться про умисне вбивство.
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Коментарі 1
не заплатив за квартиру і вбили що за люди що за люди
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