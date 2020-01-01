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Чоловік, якого знайшли з перерізаним горлом на Теремнівській, – з Любешівського району: деталі трагедії

Чоловік, якого знайшли з перерізаним горлом на Теремнівській, – з Любешівського району: деталі трагедії
Чоловік, тіло якого знайшли на вулиці Теремнівській у Луцьку, – 35-річний житель Любешівського району.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Натомість із власних джерел у правоохоронних органах виданню відомо, що у чоловіка не лише перерізане горло, але й наявні ножові поранення грудної клітки.

За попередньою інформацією, його тіло знайшли під вікном квартири, яку він орендував. Одна з версій трагедії – те, що чоловік наніс собі ушкодження й викинувся з вікна.

У поліції ж повідомляють, що наразі вирішують питання про внесення відомостей про трагедію за частиною 1 статті 115. Йдеться про умисне вбивство.


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Теги: вбивство, Теремнівська, Луцьк, трагедія
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Коментарі 1
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не заплатив за квартиру і вбили що за люди що за люди
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