Чоловік, якого знайшли з перерізаним горлом на Теремнівській, – з Любешівського району: деталі трагедії

Чоловік, тіло якого знайшли на вулиці Теремнівській у Луцьку, – 35-річний житель Любешівського району.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Натомість із власних джерел у правоохоронних органах виданню відомо, що у чоловіка не лише перерізане горло, але й наявні ножові поранення грудної клітки.За попередньою інформацією, його тіло знайшли під вікном квартири, яку він орендував. Одна з версій трагедії – те, що чоловік наніс собі ушкодження й викинувся з вікна.У поліції ж повідомляють, що наразі вирішують питання про внесення відомостей про трагедію за частиною 1 статті 115. Йдеться про умисне вбивство.