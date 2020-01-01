Луцькі рятувальники визволили з-під землі 7 цуценят. ВІДЕО





Про це у фейсбуці повідомив речник ДСНС у Волинській області Андрій Нестеров.



"Ввечері 24 квітня бійці аварійно-рятувального відділення АРЗ СП Управління ДСНС України у Волинській області визволили з пастки 7 собачат, які сховались під землею на розритій теплотрасі у Луцьку на вулиці Гордіюк", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі ДСНСники врятували цуценят, які заховалися під землею у розкопаній теплотрасі.Про це у фейсбуці повідомив речник ДСНС у Волинській області"Ввечері 24 квітня бійці аварійно-рятувального відділення АРЗ СП Управління ДСНС України у Волинській області визволили з пастки 7 собачат, які сховались під землею на розритій теплотрасі у Луцьку на вулиці Гордіюк", - йдеться у дописі.

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