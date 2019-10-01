Братський міст у Луцьку на ретрофото

У 1926 році на Братському мосту (в той час носив назву Казимира Великого) поставили погруддя чотирьох відомих польських діячів: поета Юліуша Словацького, ученого і культурно-освітнього діяча Тадеуша Чацького, пись-менника і художника Юзефа Ігнація Крашевського та письменника, лауреата Нобелівської премії Генріха Сенкевича.Погруддя були встановлені за кошти від видавничої діяльності міського статистичного бюро, йдеться на сторінці VisitLutsk.com.У фондах Волинського краєзнавчого музею зберігається книга „Луцьк у світлі цифр і фактів на 1926 р.”, видана в Луцьку 1925 році. На титульній сторінці книга має штамп (мова польська): „Чистий прибуток від продажу нинішнього збірника призначений на покриття коштів на будівництво погрудь пам’ятників на мості Казиміра Великого”. З цією ж метою продавалися і поштові листівки з видами Луцька, видані на кошти того ж статистичного бюро.Погруддя на замовлення Луцького магістрату виготовив скульптор з Варшави Аполінарій Гловінський. Під час реконструкції мосту в 60-х роках ХХ ст. погруддя демонтували.