Братський міст у Луцьку на ретрофото
Сьогодні, 20:40
У 1926 році на Братському мосту (в той час носив назву Казимира Великого) поставили погруддя чотирьох відомих польських діячів: поета Юліуша Словацького, ученого і культурно-освітнього діяча Тадеуша Чацького, пись-менника і художника Юзефа Ігнація Крашевського та письменника, лауреата Нобелівської премії Генріха Сенкевича.
Погруддя були встановлені за кошти від видавничої діяльності міського статистичного бюро, йдеться на сторінці VisitLutsk.com.
У фондах Волинського краєзнавчого музею зберігається книга „Луцьк у світлі цифр і фактів на 1926 р.”, видана в Луцьку 1925 році. На титульній сторінці книга має штамп (мова польська): „Чистий прибуток від продажу нинішнього збірника призначений на покриття коштів на будівництво погрудь пам’ятників на мості Казиміра Великого”. З цією ж метою продавалися і поштові листівки з видами Луцька, видані на кошти того ж статистичного бюро.
Погруддя на замовлення Луцького магістрату виготовив скульптор з Варшави Аполінарій Гловінський. Під час реконструкції мосту в 60-х роках ХХ ст. погруддя демонтували.
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Погруддя були встановлені за кошти від видавничої діяльності міського статистичного бюро, йдеться на сторінці VisitLutsk.com.
У фондах Волинського краєзнавчого музею зберігається книга „Луцьк у світлі цифр і фактів на 1926 р.”, видана в Луцьку 1925 році. На титульній сторінці книга має штамп (мова польська): „Чистий прибуток від продажу нинішнього збірника призначений на покриття коштів на будівництво погрудь пам’ятників на мості Казиміра Великого”. З цією ж метою продавалися і поштові листівки з видами Луцька, видані на кошти того ж статистичного бюро.
Погруддя на замовлення Луцького магістрату виготовив скульптор з Варшави Аполінарій Гловінський. Під час реконструкції мосту в 60-х роках ХХ ст. погруддя демонтували.
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