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Італія планує в травні відкрити головні визначні пам'ятки країни

Італія планує в травні відкрити головні визначні пам'ятки країни
Наступного місяця в Італії відновлять роботу музеїв і головних визначних пам'яток країни, які були закриті через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це в інтерв'ю La Repubblica заявив міністр культури і туризму Даріо Франческіні, - передає lb.ua.

"У травні, не з 4 числа, а трохи пізніше, будуть відкриті ті музеї і археологічні пам'ятники, які зможуть відповідати вимогам безпеки", - повідомив він.

Серед тих пам'яток, які, найімовірніше, отримають можливість відновити роботу, Франческіні назвав Колізей і Помпеї.

З найбільшими труднощами в питанні відкриття зіткнуться театри, кінозали та інші установи культури з обмеженим простором.

"Але ми запевняємо, що жоден театр, кінотеатр, артист не буде забутий. Ми виділяємо спеціальні фонди для їх підтримки", - зазначив міністр.

За його словами, уряд Італії готовий підтримувати внутрішній туризм і сім'ї з низькими доходами. Їм, як повідомив Франческіні, будуть надаватися субсидії (до 500 євро на сім'ю) на літній відпочинок всередині країни.

При цьому говорити про в'їзд в Італію туристів з інших країн поки передчасно, заявив він.

"Відкриття кордонів буде залежати від епідеміологічної ситуації та політики кожної окремої держави. Міжнародного туризму в цьому році не буде", - вважає міністр.


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Теги: Італія, коронавірус, кордон, пам'ятки
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