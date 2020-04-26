Італія планує в травні відкрити головні визначні пам'ятки країни





Про це в інтерв'ю La Repubblica заявив міністр культури і туризму Даріо Франческіні, - передає



"У травні, не з 4 числа, а трохи пізніше, будуть відкриті ті музеї і археологічні пам'ятники, які зможуть відповідати вимогам безпеки", - повідомив він.



Серед тих пам'яток, які, найімовірніше, отримають можливість відновити роботу, Франческіні назвав Колізей і Помпеї.



З найбільшими труднощами в питанні відкриття зіткнуться театри, кінозали та інші установи культури з обмеженим простором.



"Але ми запевняємо, що жоден театр, кінотеатр, артист не буде забутий. Ми виділяємо спеціальні фонди для їх підтримки", - зазначив міністр.



За його словами, уряд Італії готовий підтримувати внутрішній туризм і сім'ї з низькими доходами. Їм, як повідомив Франческіні, будуть надаватися субсидії (до 500 євро на сім'ю) на літній відпочинок всередині країни.



При цьому говорити про в'їзд в Італію туристів з інших країн поки передчасно, заявив він.



"Відкриття кордонів буде залежати від епідеміологічної ситуації та політики кожної окремої держави. Міжнародного туризму в цьому році не буде", - вважає міністр.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наступного місяця в Італії відновлять роботу музеїв і головних визначних пам'яток країни, які були закриті через спалах коронавірусу COVID-19.Про це в інтерв'ю La Repubblica заявив міністр культури і туризму Даріо Франческіні, - передає lb.ua "У травні, не з 4 числа, а трохи пізніше, будуть відкриті ті музеї і археологічні пам'ятники, які зможуть відповідати вимогам безпеки", - повідомив він.Серед тих пам'яток, які, найімовірніше, отримають можливість відновити роботу, Франческіні назвав Колізей і Помпеї.З найбільшими труднощами в питанні відкриття зіткнуться театри, кінозали та інші установи культури з обмеженим простором."Але ми запевняємо, що жоден театр, кінотеатр, артист не буде забутий. Ми виділяємо спеціальні фонди для їх підтримки", - зазначив міністр.За його словами, уряд Італії готовий підтримувати внутрішній туризм і сім'ї з низькими доходами. Їм, як повідомив Франческіні, будуть надаватися субсидії (до 500 євро на сім'ю) на літній відпочинок всередині країни.При цьому говорити про в'їзд в Італію туристів з інших країн поки передчасно, заявив він."Відкриття кордонів буде залежати від епідеміологічної ситуації та політики кожної окремої держави. Міжнародного туризму в цьому році не буде", - вважає міністр.

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