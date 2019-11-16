Польські архітектори розробили 3D-модель знищеного костелу у Ковелі. ВІДЕО





Про це



"3D-візуалізація грандіозного неоготичного костелу святого Станіслава у Ковелі, зруйнованого наприкінці Другої світової війни", - йдеться у дописі.



Автори проекту - польські архітектори Стефан Шиллер і Веслав Кононович.



Відомо, костел будувався протягом 1924-1939 років. Знищений в липні 1944 року під час штурму Ковеля радянськими військами. Остаточно розібраний, ймовірно, протягом 1945 року. Будівельні матеріали використані для будівництва тюрми НКВС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували 3D-реконструкцію костела-пам'ятника святого Станіслава, що у Ковелі. На місці костелу сьогодні - стадіон "Верес" ("Сільмаш").Про це повідомили на сторінці "Ковель Online" у Facebook."3D-візуалізація грандіозного неоготичного костелу святого Станіслава у Ковелі, зруйнованого наприкінці Другої світової війни", - йдеться у дописі.Автори проекту - польські архітекториВідомо, костел будувався протягом 1924-1939 років. Знищений в липні 1944 року під час штурму Ковеля радянськими військами. Остаточно розібраний, ймовірно, протягом 1945 року. Будівельні матеріали використані для будівництва тюрми НКВС.

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