вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Польські архітектори розробили 3D-модель знищеного костелу у Ковелі. ВІДЕО

Польські архітектори розробили 3D-модель знищеного костелу у Ковелі. ВІДЕО
Опублікували 3D-реконструкцію костела-пам'ятника святого Станіслава, що у Ковелі. На місці костелу сьогодні - стадіон "Верес" ("Сільмаш").

Про це повідомили на сторінці "Ковель Online" у Facebook.

"3D-візуалізація грандіозного неоготичного костелу святого Станіслава у Ковелі, зруйнованого наприкінці Другої світової війни", - йдеться у дописі.

Автори проекту - польські архітектори Стефан Шиллер і Веслав Кононович.

Відомо, костел будувався протягом 1924-1939 років. Знищений в липні 1944 року під час штурму Ковеля радянськими військами. Остаточно розібраний, ймовірно, протягом 1945 року. Будівельні матеріали використані для будівництва тюрми НКВС.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, костел, 3D, відео
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна і Польща обговорили можливості поїздок для сезонних робітників
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 1 травня
Сьогодні, 20:00
Польські архітектори розробили 3D-модель знищеного костелу у Ковелі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:39
Гостям навіть наливали: на Волині під час карантину влаштували відкриття пекарні. ФОТО
Сьогодні, 19:12
Повідомили графік роботи продуктових ярмарків у Луцьку
Сьогодні, 18:40
Схожі новини
Показали ретрофото знищеного костелу в Ковелі Показали ретрофото знищеного костелу в Ковелі
08 квітень, 05:11
Залізнична станція «Ковель» з висоти пташиного польоту. ВІДЕО Залізнична станція «Ковель» з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
16 листопад, 2019, 20:26
Показали ковельський вокзал із висоти пташиного польоту. ВІДЕО Показали ковельський вокзал із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
12 червень, 2019, 16:45
Очевидець поділився відео жахливої аварії на трасі Луцьк-Ковель Очевидець поділився відео жахливої аварії на трасі Луцьк-Ковель
12 січень, 2019, 18:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Без диму і попелу: у Луцьку в продажі з'явились нікотинові паучі VELO*
Сьогодні, 16:14
 1
Україна і Польща обговорили можливості поїздок для сезонних робітників
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 1 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Польські архітектори розробили 3D-модель знищеного костелу у Ковелі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:39
 0
Гостям навіть наливали: на Волині під час карантину влаштували відкриття пекарні. ФОТО
Сьогодні, 19:12
 0
Медіа
відео
1/8