Де працює і скільки заробив за рік Володимир Гунчик

Ексголова Волинської облдержадміністраціїпрацює директором дивізіону у державному концерні «Укроборонпром». У 2019 році на цій посаді він заробив 851 859 гривень (приблизно 71 тисяча гривень на місяць).Про це йдеться у його електронній декларації за 2019 рік.Окрім того, у минулому році Гунчик отримав 167 090 гривень пенсії (майже 14 тисяч гривень за місяць), а також понад 3 мільйони гривень процентів від ПриватБанку.На рахунку у тому ж таки ПриватБанку колишній голова Волинської ОДА тримає майже 22,7 млн гривень. Готівкою – 3 мільйони гривень, 80 тисяч доларів та 15 тисяч євро.Директор дивізіону «Укроборонпром» задекларував квартиру у Луцьку площею 80,70 квадратних метрів, якою розпоряджається на правах безоплатного користування, а володіє нею його синЄ в нього ще з 1991 р. і дачний будинок площею 49 квадратних метрів в с. Сапогове Ківерцівського р-ну. Там же – дві земельних ділянки, одна з площею 182 кв. м, друга – розміром 2500 квадратних метрів.Згідно з декларацією, Володимир Гунчик володіє автомобілем «ВАЗ-21083», якому вже 30 років.Безоплатно користується джипом Toyota Land Kruiser 2003 року випуску, який належить громадянці. Ще одна автівка, якою користується Володимир Гунчик – LexusLX 570 2008 року випуску. Згідно з декларацією, право власності на неї – у другого сина Володимира Петровича –