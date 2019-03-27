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Де працює і скільки заробив за рік Володимир Гунчик

Де працює і скільки заробив за рік Володимир Гунчик
Ексголова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик працює директором дивізіону у державному концерні «Укроборонпром». У 2019 році на цій посаді він заробив 851 859 гривень (приблизно 71 тисяча гривень на місяць).

Про це йдеться у його електронній декларації за 2019 рік.

Окрім того, у минулому році Гунчик отримав 167 090 гривень пенсії (майже 14 тисяч гривень за місяць), а також понад 3 мільйони гривень процентів від ПриватБанку.

На рахунку у тому ж таки ПриватБанку колишній голова Волинської ОДА тримає майже 22,7 млн гривень. Готівкою – 3 мільйони гривень, 80 тисяч доларів та 15 тисяч євро.

Директор дивізіону «Укроборонпром» задекларував квартиру у Луцьку площею 80,70 квадратних метрів, якою розпоряджається на правах безоплатного користування, а володіє нею його син В’ячеслав Гунчик.

Є в нього ще з 1991 р. і дачний будинок площею 49 квадратних метрів в с. Сапогове Ківерцівського р-ну. Там же – дві земельних ділянки, одна з площею 182 кв. м, друга – розміром 2500 квадратних метрів.

Згідно з декларацією, Володимир Гунчик володіє автомобілем «ВАЗ-21083», якому вже 30 років.

Безоплатно користується джипом Toyota Land Kruiser 2003 року випуску, який належить громадянці Ірині Очеретяній. Ще одна автівка, якою користується Володимир Гунчик – LexusLX 570 2008 року випуску. Згідно з декларацією, право власності на неї – у другого сина Володимира Петровича – Ігоря Гунчика.



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Теги: Володимир Гунчик, декларація, Укроборонпром
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Коментарі 1
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От же ...!!! Лещенко його контролює :)))
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